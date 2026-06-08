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Türk voleybolunun genç yeteneklerinden biri daha kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldı. Son olarak Voleybol Kadınlar 1. Ligi takımlarından Kuzeyboru Maxipipe Spor forması giyen 21 yaşındaki pasör çaprazı Pelin Eroktay, İtalya'nın köklü ekiplerinden Consolini Volley 1907 kulübüne transfer oldu. İtalyan temsilcisinden yapılan resmi açıklamaya göre, genç oyuncu gelecek sezondan itibaren takımın kadrosunda yer alacak.

GENİŞ KARİYER KRONOLOJİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Genç yaşına rağmen kariyerine birçok farklı kulüp ve uluslararası deneyim sığdıran Pelin Eroktay; Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan ve Nepal liglerinde de sahne aldı. Başarılı pasör çaprazı geçmiş dönemlerde;

Eczacıbaşı altyapısı,

Sarıyer Belediyesi, Sigorta Shop,

İba Kimya TED Ankara Kolejliler, Beşiktaş,

Kathmandu Spikers, Edremit Belediyesi Altınoluk,

Turan Türkistan, Havran Belediyespor ve Kuzeyboru Maxipipe Spor formalarını terletti.

Milli takım havuzunda da istikrarlı bir grafik çizen Eroktay, ay-yıldızlı formayla 17, 19, 21 ve 22 yaş altı Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

KULÜBÜN ARKASINDA TÜRK SERMAYESİ VAR

Pelin Eroktay'ın transfer olduğu İtalyan kulübü, Türkiye spor kamuoyu için yabancı bir isim değil. 1907 Fenerbahçe Derneği, İtalya Serie A'da mücadele eden Consolini Volley kulübünün yüzde 30'luk hissesini satın alarak bünyesine katmış ve İtalyan ekibinin ismini "Consolini Volley 1907" olarak değiştirmişti. Genç milli voleybolcu, bu hamleyle birlikte Türk ortaklığı bulunan bir Avrupa kulübünde başarı kovalayacak.