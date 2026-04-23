Yollarını ayırma kararı alan Pelin Akil ve Anıl Altan, son dönemde sıkça bir araya gelmelerine yeni bir görüşme daha dahil etti.
Pelin Akil ve Anıl Altan’dan duygusal 23 Nisan karesi
Ayrılık kararı almalarına rağmen çocukları için sık sık bir araya gelen Pelin Akil ve Anıl Altan, son olarak ikizlerinin 23 Nisan gösterisinde buluştu.
'Arka Sıradakiler' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2016 yılında dünya evine girmişti.
2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına alan ikili, örnek gösterilen evliliklerini geçtiğimiz ağustos ayında bitirme kararı almış ve boşandıklarını duyurmuştu.
Resmi olarak boşandıklarını ifade etmelerine rağmen, magazin dünyasında davanın henüz açılmadığı ve çiftin hukuki olarak hala evli olduklarına dair iddialar gündeme gelmeye başladı.
Ayrılık kararının ardından çocukları için sık sık görüşmeye devam eden Pelin Akil ve Anıl Altan, son olarak ikizlerinin 23 Nisan kutlamasındaki gösterisinde bir araya geldi.
O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Akil, "Biz yine bildiğiniz gibi. "Ebeveynlik mode on" ifadesini kullanarak tüm dikkatleri üzerine topladı.
Yollarını ayıran ikili, kısa süre önce de ikiz kızlarının doğum günü kutlaması vesilesiyle bir araya gelmişti.
Başarılı oyuncu Pelin Akil, yaptığı duygu yüklü paylaşımla kızlarına olan bağlılığını ve sevgisini bir kez daha gözler önüne sermişti.