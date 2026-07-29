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Kaynak: AA

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ülkedeki bazı araştırma merkezlerini yaptırım ve izleme listesine dahil etmesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Şinhua ajansında yer alan habere göre bakanlık sözcüsü, ABD'nin aldığı bu karardan duyulan memnuniyetsizliği dile getirdi.

"BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ SİLAHLAŞTIRILIYOR"

Bakanlık sözcüsü, Çinli kurumların yasal hak ve çıkarlarını korumak ile bilimsel ve teknolojik işbirliği için sağlıklı bir ortam oluşturmak amacıyla gerekli tedbirlerin alınacağını kaydetti. ABD'nin ulusal güvenlik kavramını sürekli genişlettiğini savunan sözcü, Washington yönetiminin ayrımcı engeller koyarak bilimsel araştırma süreçlerini siyasallaştırdığını ve bir araç haline getirdiğini vurguladı.

"KÜRESEL YENİLİK EĞİLİMİNE AYKIRI"

Pentagon'un adımının iki ülkenin bilim camiaları arasındaki temaslara zarar verdiğini belirten sözcü, uygulamanın küresel işbirliği eğilimiyle bağdaşmadığını aktardı. ABD'ye asılsız suçlamaları durdurma ve hatalı kararlarını en kısa sürede düzeltme çağrısında bulunan yetkili, Çinli araştırma kuruluşlarına adil, dürüst ve ayrımcı olmayan bir muamele gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

PENTAGON HANGİ KURUMLARI LİSTEYE ALMIŞTI?

ABD Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Çin'deki savunmayla bağlantılı akademilerin yanı sıra Şanghay'daki Fudan Üniversitesi gibi saygın eğitim kurumlarını da "Sorunlu Faaliyetlerde Bulunan Yabancı Araştırma Kurumları Listesi"ne eklemişti.