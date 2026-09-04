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Kaynak: Haber Merkezi

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi'nde düzenlenen 3 gün 3 gece süren düğün, düğün sonrası ortaya atılan iddialarla gündeme oturdu.

DÜĞÜNÜN ARDINDAN KAYIP İDDİASI

Damadın babası Mehmet Ateşoğlu tarafından organize edilen düğüne Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda davetli katıldı. Geleneksel yağlı güreşlerin de yapıldığı organizasyonun ardından aile, ertesi sabah gelinin evde olmadığını öne sürdü.

Ailenin iddiasına göre Özbekistan uyruklu gelin Mamura Culponova'nın kaybolmasının yanı sıra düğünde takılan altın ve ziynet eşyaları da ortadan kayboldu.

4-5 MİLYON LİRALIK ALTIN İDDİASI

Ateşoğlu ailesi, düğünde takılan altın ve ziynet eşyalarının değerinin yaklaşık 4 ila 5 milyon lira olduğunu belirterek olayın önceden planlanmış olabileceğinden şüphelendiklerini ifade etti. Aile, "sahte gelin" organizasyonunun mağduru olmuş olabileceklerini de öne sürdü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ailenin suç duyurusunun ardından Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Ekipler, gelinin bulunması, kayıp ziynet eşyalarının akıbetinin belirlenmesi ve olayın bireysel bir eylem mi yoksa organize bir girişim mi olduğunun ortaya çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.