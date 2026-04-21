Markanın erkek modasına adım atacağı yönündeki söylentiler resmi olarak reddedilse de, kreatif direktör Mathieu Blazy’nin 98. Oscar töreni için Pedro Pascal’a özel bir Chanel tasarımı hazırlaması, bu ihtimalin tamamen göz ardı edilemeyeceğini düşündürüyor. Moda kulislerinde bu hamle, gelecekte bir “Monsieur Chanel” vizyonunun habercisi olarak yorumlanıyor.

1910 yılında Coco Chanel tarafından kurulan marka, Dior, Louis Vuitton ve Yves Saint Laurent gibi rakiplerinin aksine bugüne kadar yalnızca kadın modasına odaklanarak benzersiz bir konum elde etti.

İlginç olan ise Chanel’in DNA’sının aslında erkek gardırobundan ilham alarak şekillenmiş olması. Jarse, tüvit, ceket ve pantolon gibi dönemin erkek giyim unsurlarını kadın siluetine adapte eden Coco Chanel, moda tarihinde çığır açtı.

Bu mirasın bugün hâlâ güçlü şekilde varlığını sürdürmesinde, markanın stratejik sürekliliği büyük rol oynuyor. Özellikle Karl Lagerfeld gibi vizyoner bir ismin uzun yıllar kreatif liderliği üstlenmesi, Chanel’in prestijini daha da pekiştirdi.

Rakip markalar “ready-to-wear” döneminde erkek koleksiyonlarını devreye alarak büyüme stratejileri geliştirirken, Chanel bilinçli bir şekilde kadın kimliğini merkezde tutmayı seçti. Lagerfeld döneminde zaman zaman erkek modeller podyuma çıksa da bu, kalıcı bir erkek koleksiyonuna dönüşmedi.

Bugün ise moda dünyasında değişen erkeklik algısı, bu dengeyi yeniden sorgulatıyor. Chanel’in özünde yer alan özgürlük, yalın şıklık ve maskülen unsurları feminen estetikle harmanlama anlayışının erkek modasına nasıl uyarlanabileceği hâlâ büyük bir soru işareti.

Markanın son yıllarda erkek ünlülerle kurduğu güçlü bağ da bu tartışmayı besliyor. Kendrick Lamar’ın kampanyaları, ASAP Rocky’nin projeleri ve Norawit’in marka elçiliği bu dönüşümün sinyallerini verirken, Pedro Pascal’ın yükselişi dikkat çekici bir dönüm noktası olabilir.

“The Mandalorian”, “The Last of Us” ve “Narcos” gibi yapımlarla geniş kitlelere ulaşan Pascal, sadece oyunculuğuyla değil; sıcak, esprili ve kapsayıcı duruşuyla da yeni nesil maskülenlik anlayışını temsil ediyor.

Chanel’in Pascal’ı seçmesinin arkasında da tam olarak bu çağdaş erkek profili yatıyor.

Mathieu Blazy ise markanın köklerine sadık kalırken aynı zamanda yeni bir sayfa açma arayışında. Pedro Pascal’ın, erkek bir figür olmasına rağmen Chanel kadınının estetik ve duygusal dünyasıyla uyum yakalayabilmesi, bu dönüşümün en güçlü ipuçlarından biri olabilir.