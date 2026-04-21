Basketbol Avrupa Ligi’nde (EuroLeague) normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Valencia Basket’in başantrenörü İspanyol Pedro Martinez, 2025-26 Alexander Gomelskiy Yılın Başantrenörü ödülünün sahibi oldu.

Organizasyonun açıklamasında, Valencia Basket’i normal sezonda ikinci sıraya taşıyan Martinez’in bu performansıyla ödüle layık görüldüğü belirtildi.

64 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, bu ödülü kazanan dördüncü İspanyol başantrenör olarak kayıtlara geçti. Daha önce Real Madrid’den Chus Mateo, Pablo Laso ve Barcelona’dan Xavi Pascual da bu başarıyı elde etmişti.

Alexander Gomelskiy Yılın Başantrenörü Ödülü, 1958’de Riga’yı Avrupa şampiyonluğuna taşıyan ve Sovyetler Birliği ile 1988 Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan efsane koçun adını taşıyor.

MARTINEZ 14. ÖDÜL SAHİBİ OLDU

Pedro Martinez, bu ödülü kazanan 14. başantrenör olarak listeye eklendi.

Ödülü üç kez kazanan yalnızca Zeljko Obradovic ve Georgios Bartzokas olurken, Ettore Messina, Dimitris Itoudis ve Pablo Laso iki kez bu başarıya ulaştı.

Geçmişte ödül alan isimler arasında Sarunas Jasikevicius, Pini Gershon, Dusko Vujosevic, Chus Mateo, Xavi Pascual, Dusan Ivkovic, David Blatt ve Ergin Ataman da yer aldı.