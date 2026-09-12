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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu madde kullanan, temin eden ve satan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada H.D. isimli şahıs 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.