Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu madde kullanan, temin eden ve satan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada H.D. isimli şahıs 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Peçeteye emdirilmiş uyuşturucuyla yakalandı: Tutuklandı
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde polisin uyuşturucuya yönelik çalışmasında H.D., 4 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu maddeyle yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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