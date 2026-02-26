Dünyanın önde gelen yaşam boyu öğrenme şirketi Pearson ve Türkiye K12 iş ortağı SKY Business, bu yıl Türkiye’de 2. kez gerçekleştirdikleri buluşmada, ülke genelindeki seçkin okullardan 650’den fazla eğitimciyi SKYrocket 2026 kapsamında bir araya getirdi. İstanbul’un simge yapılarından Çırağan Sarayı’nda düzenlenen eğitim konferansı, Türkiye’nin eğitim topluluğunu, yapay zeka ile şekillenen bir geleceğe hazırlama konusundaki artan gerekliliğe dikkat çekti. “Humanity Powered: Skills that Matter in an AI World (Yapay Zeka Dünyasında Öne Çıkan İnsan Becerileri)” temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, yapay zekanın sınıflarda giderek daha fazla yer aldığı bir dönemde insani becerilerin kalıcı önemini vurguladı.

İleri düzey mesleki diyalog platformu olarak tasarlanan SKYrocket 2026, Türkiye’nin ELT (İngilizce Dil Eğitimi) topluluğu genelinde mesleki gelişim, fikir liderliği ve iş birliğine odaklanan tam günlük bir program sundu. Küresel araştırmalar, okullarda geleceğe yönelik eğitimin 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 2,54 trilyon dolara kadar katkı sağlayabileceğini öngörürken, SKYrocket 2026 hızlı teknolojik değişim karşısında eğitimcilerin öğrenmenin merkezindeki insani değerleri koruyarak nasıl ilerleyebileceğini ele aldı. Oturumlarda gelişen beceri açığı, sınıflarda yapay zeka uygulamalarının pratik uygulamaları ve yaratıcılık, empati, iletişim ve liderlik gibi beceriler korunarak inovasyonun nasıl entegre edilebileceği değerlendirildi.

SUNAY AKIN: “ÖNEMLİ OLAN AKIL VE BİLGİDİR”

Konferansta, eğitimcilerin yapay zeka destekli öğrenme geleceğine nasıl hazırlanabileceğine ilişkin uzman konuşmalar sahne aldı. Pearson Küresel İngilizce Ölçeği Kıdemli Direktörü Mike Mayor; beceri kazandırma süreçleri, beceri açığının azaltılması ve yapay zekâ çağında sosyal becerilerin geliştirilmesine dair stratejik içgörüler sundu. İngilizce Dil Uzmanı Sara Davila, yapay zekanın gerçekten “zeki” olup olmadığını sorgulayarak, “Yapay zeka pedagoji hakkında bilgi sahibi olabilir ancak kendisi pedagojiye sahip değil” açıklamasını yaparak, müfredat tasarımında insan entegrasyonunun önemine dikkat çekti.

Dil öğreniminde yapay zeka uzmanı akademisyen Letizia Cinganotto, mevcut araçlar ile sınıf içi uygulama arasındaki boşluğa değinerek yapay zekaya ilişkin beş yaygın miti ele aldı. Akademisyen ve yazar Bahar Eriş, bilgelik, farkındalık ve öğrenci potansiyelinin geliştirilmesinde öğretmenlerin vazgeçilmez rolünü vurgularken; eleştirel düşünme ve bilim üzerine değerlendirmeler yapan gazeteci ve yazar Sunay Akın da akıl ve bilginin önemini hatırlattı.

“ÖĞRENMEYE HAYAT VEREN EĞİTİMCİLERDİR”

Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Pearson Türkiye Ülke Koordinatörü ve Ortadoğu, Afrika ve Orta Asya PTE Satış Direktörü İpek Aydın, “SKYrocket 2026 bize, yapay zeka gelişmeye devam ederken öğrenmeye hayat verenin eğitimciler olduğunu bir kez daha gösterdi. 650’den fazla öğretmen ve okul liderini aynı çatı altında buluşturarak, yapay zeka dünyasında en çok önem taşıyan becerileri açıkça tartışabilecekleri bir alan oluşturduk. Amacımız; eğitimcileri pratik içgörüler, küresel uzmanlık ve güçlü bir toplulukla destekleyerek sınıflarında değişime liderlik ederken eğitimin merkezinde insanı tutmalarını sağlamak” dedi.

Pearson Türkiye ve Orta Asya Satış Müdürü Erkan Erdoğan ise “Pearson olarak, yapay zekanın eğitimi dönüştürdüğüne ancak sürdürülebilir etkinin sadece teknoloji ve insan yetenekleri birlikte ilerlediğinde elde edilebildiğine inanıyoruz. SKYrocket 2026 gibi girişimler aracılığıyla, Türkiye ve Orta Asya'daki eğitimcileri doğru araçlar, veriye dayalı içgörüler ve dünya çapındaki en iyi uygulamalarla güçlendiriyoruz. Anlamlı öğrenme çıktılarına her zaman öncelik veriyor, eğitimcilerin yapay zeka çağında yol almaları için tam donanımlı olmalarını sağlamayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

ÖĞRETMENLER DEĞİŞİMİ YÖNETİYOR

SKY Business Direktörü Orçun Canbesler ise şunları söyledi: “Pearson’ın Türkiye’deki özel K12 iş ortağı olarak, eğitimcileri özel öğrenme çözümleri ve anlamlı mesleki gelişim fırsatlarıyla destekliyoruz. SKYrocket 2026, güçlü işbirlikleri, yerel uzmanlıklar ve küresel perspektiflerin öğretmenlerin değişimi yönetmesine ve okullarında somut etki yaratmasına yardımcı olacağına dair ortak inancımızı yansıtıyor.”

Yaşam boyu öğrenmeye değer katma amacıyla faaliyet gösteren ve dünyanın önde gelen öğrenme şirketlerinden biri olan Pearson; dijital içerikler, ölçme ve değerlendirme çözümleri, uluslararası yeterlilikler ve veri odaklı eğitim teknolojileri aracılığıyla yaklaşık 200 ülkede milyonlarca öğrenene ve eğitim kurumuna hizmet sunuyor. Her öğrenme fırsatını bireysel gelişim için bir dönüm noktası olarak konumlandıran Pearson, 2021 yılında Türkiye’de SKY Business ile özel bir ortaklık kurdu. Türkiye genelinde 60’tan fazla şehirde binin üzerinde kuruma ulaşan SKY Business ise İngilizce dil öğrenimine yönelik özel çözümler, mesleki gelişim programları ve danışmanlık hizmetleriyle bu iş birliğini sahada hayata geçiriyor. Pearson ve SKY Business, öğretmenleri hızla değişen dünyada öğrencilerini geleceğe hazırlayacak araçlar, güven ve perspektifle destekleyerek İngilizce dil eğitimini daha ileri taşımayı hedefliyor.