Ünlü oyuncu, Paris’te düzenlenen Comic Con Paris etkinliğinde hayranlarının karşısına çıktı ancak sahneden çok yeni imajı konuşuldu.

Etkinlikte sarıya boyattığı saçları ve gözle görülür şekilde zayıflamış haliyle dikkat çeken Anderson, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hayranları, oyuncunun bu değişimini hem şaşkınlık hem de endişeyle karşıladı.

Anderson’ın kariyerinde son dönemde yaşanan duraklama da dikkat çekiyor. Başrolünde Cillian Murphy’nin yer alması beklenen “Immortal Man” projesinde bulunmaması, özel hayatındaki sorunlarla ilişkilendirildi.

2023 yılının Aralık ayında bir pub tuvaletinde uyuşturucu maddeyle yakalanmasının ardından zor bir süreçten geçtiği belirtilen oyuncunun, mahkeme kayıtlarında kanında kokain ve opiat izlerine rastlandığı ifade edilmişti. Ayrıca rehabilitasyon sürecine dair bazı yükümlülükleri yerine getirmediği de iddialar arasında yer aldı.

Kariyerinde ciddi bir durgunluk yaşayan Anderson’ın son dönemde gelirini ücretli etkinlikler ve kişiye özel video mesajlar üzerinden sağladığı öne sürülüyor. Sigortasız araç kullanımıyla ilgili yargı sürecinin de devam ettiği biliniyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından Paris’teki son görüntüsü, hayranları arasında oyuncunun geleceği ve sağlığına dair soru işaretlerini artırdı.