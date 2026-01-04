Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor

Kült dizi Peaky Blinders'ın öyküsünü sürdüren Peaky Blinders: Ölümsüz Adam (Peaky Blinders: The Immortal Man) filminden fragman yayımlandı.
Peaky Blinders hayranları müjde! Cillian Murphy, Tommy Shelby olarak geri dönüyor. Ölümsüz Adam filminden heyecan dolu fragman yayımlandı.Hande Karacan
Cillian Murphy'nin Tommy Shelby karakterine döndüğü yapım, 20 Mart 2026'da Netflix'te izleyiciyle buluşacak.
2013-2022 arasında ekrana gelen ve büyük bir hayran kitlesi edinen Peaky Blinders'ın macerası bu sefer sinema filmiyle devam ediyor.
Cillian Murphy'nin ikonik Tommy Shelby rolüne geri döndüğü Peaky Blinders: Ölümsüz Adam'dan (Peaky Blinders: The Immortal Man) uzun zamandır beklenen fragman sonunda paylaşıldı.
II. Dünya Savaşı yıllarında, bombalar altında kalan Birmingham'a dönen Tommy Shelby'nin macerasını konu alan filmde Cillian Murphy'ye; Rebecca Ferguson, Stephen Graham, Barry Keoghan, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy ve Ruby Ashbourne Serkis gibi yıldızlar eşlik ediyor.
Dizinin yaratıcısı Steven Knight'ın senaryosunu yazdığı, yönetmen koltuğunda ise diziden tanıdık isim Tom Harper'ın oturduğu Peaky Blinders: Ölümsüz Adam, 20 Mart 2026'da Netflix platformunda yayınlanacak.
PEAKY BLİNDERS
Peaky Blinders, Steven Knight tarafından yaratılan ve yazılan bir İngiliz dönem suç draması dizisidir.
2013-2022 yılları arasında 6 sezon yayınlanmış, gerçek hayattaki Peaky Blinders çetesinden esinlenerek I. Dünya Savaşı sonrası Birmingham'da geçiyor.
Dizi, Shelby ailesinin liderliğindeki suç çetesinin yükselişini, güç mücadelelerini, aile bağlarını ve politik entrikaları anlatır. Netflix'te tüm sezonlar mevcut.
Dizi, çarpıcı görselleri, modern müzik kullanımı (Nick Cave, Arctic Monkeys gibi), derin karakterleri ve tarihi unsurlarıyla büyük beğeni topladı. Hikaye, devamı niteliğinde bir filmle ("Peaky Blinders: The Immortal Man") sinemalarda ve Netflix'te sürdürülecek.
Ana Karakterler ve Oyuncular
Thomas "Tommy" Shelby: Çetenin hırslı ve zeki lideri, savaş travmalı bir anti-kahraman.
Oyuncu: Cillian Murphy
Arthur Shelby: Ailenin en büyük kardeşi, öfkeli ve istikrarsız.
Oyuncu: Paul Anderson
Polly Gray (Elizabeth "Polly" Shelby): Ailenin güçlü teyzesi, çetenin finansal beyni (2021'de vefat eden Helen McCrory'nin son rolü).
Oyuncu: Helen McCrory
Ada Shelby: Ailenin tek kız kardeşi, politik aktivist.
Oyuncu: Sophie Rundle
John Shelby: Cesur ve sadık kardeş (5. sezona kadar).
Oyuncu: Joe Cole
Michael Gray: Polly'nin oğlu, hırslı ve Tommy'nin rakibi haline gelen yeğen.
Oyuncu: Finn Cole
Alfie Solomons: Eksantrik Yahudi çete lideri, Tommy'nin müttefiki/düşmanı.
Oyuncu: Tom Hardy
Finn Shelby: En küçük kardeş, çeteye katılmaya çalışan genç.
Oyuncu: Harry Kirton
Diğer önemli konuk oyuncular: Sam Neill (Inspector Campbell), Anya Taylor-Joy (Gina Gray), Adrien Brody (Luca Changretta), Sam Claflin (Oswald Mosley).
Yapım Ekibi
Yaratıcı ve Senarist: Steven Knight (tüm bölümleri yazdı).
Yönetmenler: Farklı sezonlarda değişti (örneğin 1. sezon Tom Harper).
Yapımcılar: Caryn Mandabach, Tiger Aspect Productions, BBC ile ortak.
Platform: Başta BBC, uluslararası Netflix.
Dizi, BAFTA ödülleri dahil birçok ödül kazandı ve kült statüsüne ulaştı. Devam filmiyle hikaye II. Dünya Savaşı döneminde devam edecek.