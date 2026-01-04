Yeniçağ Gazetesi
Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor

Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor

Peaky Blinders hayranları müjde! Cillian Murphy, Tommy Shelby olarak geri dönüyor. Ölümsüz Adam filminden heyecan dolu fragman yayımlandı.

Hande Karacan Hande Karacan
Haberi Paylaş
Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor - Resim: 1

Kült dizi Peaky Blinders'ın öyküsünü sürdüren Peaky Blinders: Ölümsüz Adam (Peaky Blinders: The Immortal Man) filminden fragman yayımlandı.

Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor - Resim: 2

Cillian Murphy'nin Tommy Shelby karakterine döndüğü yapım, 20 Mart 2026'da Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor - Resim: 3

2013-2022 arasında ekrana gelen ve büyük bir hayran kitlesi edinen Peaky Blinders'ın macerası bu sefer sinema filmiyle devam ediyor.

Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor - Resim: 4

Cillian Murphy'nin ikonik Tommy Shelby rolüne geri döndüğü Peaky Blinders: Ölümsüz Adam'dan (Peaky Blinders: The Immortal Man) uzun zamandır beklenen fragman sonunda paylaşıldı.

Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor - Resim: 5

II. Dünya Savaşı yıllarında, bombalar altında kalan Birmingham'a dönen Tommy Shelby'nin macerasını konu alan filmde Cillian Murphy'ye; Rebecca Ferguson, Stephen Graham, Barry Keoghan, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy ve Ruby Ashbourne Serkis gibi yıldızlar eşlik ediyor.

Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor - Resim: 6

Dizinin yaratıcısı Steven Knight'ın senaryosunu yazdığı, yönetmen koltuğunda ise diziden tanıdık isim Tom Harper'ın oturduğu Peaky Blinders: Ölümsüz Adam, 20 Mart 2026'da Netflix platformunda yayınlanacak.

Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor - Resim: 7

PEAKY BLİNDERS

Peaky Blinders, Steven Knight tarafından yaratılan ve yazılan bir İngiliz dönem suç draması dizisidir.

Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor - Resim: 8

2013-2022 yılları arasında 6 sezon yayınlanmış, gerçek hayattaki Peaky Blinders çetesinden esinlenerek I. Dünya Savaşı sonrası Birmingham'da geçiyor.

Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor - Resim: 9

Dizi, Shelby ailesinin liderliğindeki suç çetesinin yükselişini, güç mücadelelerini, aile bağlarını ve politik entrikaları anlatır. Netflix'te tüm sezonlar mevcut.

Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor - Resim: 10

Dizi, çarpıcı görselleri, modern müzik kullanımı (Nick Cave, Arctic Monkeys gibi), derin karakterleri ve tarihi unsurlarıyla büyük beğeni topladı. Hikaye, devamı niteliğinde bir filmle ("Peaky Blinders: The Immortal Man") sinemalarda ve Netflix'te sürdürülecek.

Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor - Resim: 11

Ana Karakterler ve Oyuncular

Thomas "Tommy" Shelby: Çetenin hırslı ve zeki lideri, savaş travmalı bir anti-kahraman.

Oyuncu: Cillian Murphy

Arthur Shelby: Ailenin en büyük kardeşi, öfkeli ve istikrarsız.

Oyuncu: Paul Anderson

Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor - Resim: 12

Polly Gray (Elizabeth "Polly" Shelby): Ailenin güçlü teyzesi, çetenin finansal beyni (2021'de vefat eden Helen McCrory'nin son rolü).

Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor - Resim: 13

Oyuncu: Helen McCrory

Ada Shelby: Ailenin tek kız kardeşi, politik aktivist.

Oyuncu: Sophie Rundle

John Shelby: Cesur ve sadık kardeş (5. sezona kadar).

Oyuncu: Joe Cole

Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor - Resim: 14

Michael Gray: Polly'nin oğlu, hırslı ve Tommy'nin rakibi haline gelen yeğen.

Oyuncu: Finn Cole

Alfie Solomons: Eksantrik Yahudi çete lideri, Tommy'nin müttefiki/düşmanı.

Oyuncu: Tom Hardy

Finn Shelby: En küçük kardeş, çeteye katılmaya çalışan genç.

Oyuncu: Harry Kirton

Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor - Resim: 15

Diğer önemli konuk oyuncular: Sam Neill (Inspector Campbell), Anya Taylor-Joy (Gina Gray), Adrien Brody (Luca Changretta), Sam Claflin (Oswald Mosley).

Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor - Resim: 16

Yapım Ekibi

Yaratıcı ve Senarist: Steven Knight (tüm bölümleri yazdı).

Yönetmenler: Farklı sezonlarda değişti (örneğin 1. sezon Tom Harper).

Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor - Resim: 17

Yapımcılar: Caryn Mandabach, Tiger Aspect Productions, BBC ile ortak.

Platform: Başta BBC, uluslararası Netflix.

Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor - Resim: 18

Dizi, BAFTA ödülleri dahil birçok ödül kazandı ve kült statüsüne ulaştı. Devam filmiyle hikaye II. Dünya Savaşı döneminde devam edecek.

Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor - Resim: 19
Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor - Resim: 20
Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor - Resim: 21
Peaky Blinders efsanesi sinemada. İlk fragman yayınlandı. Tommy Shelby diriliyor - Resim: 22
