Serhat KAYA – Bilecik / YENİÇAĞ
Bilecik Pazaryerliler Dernek Başkanı Ahmet Demirel ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar’ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde kentte yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, dernek faaliyetleri ve toplumsal dayanışmayı güçlendirecek projeler üzerine değerlendirmeler yapıldı.
İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Ahmet Demirel ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.