Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, Pazaryeri ilçesine bağlı Kumcadüz mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda yükselen dumanların fark edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına 1 helikopter, 4 arazöz ve 20 personelin yanı sıra 2 jandarma asayiş timi ile Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre yangından yaklaşık 5 dönümlük alan etkilendi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.