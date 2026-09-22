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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 13 Eylül’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Bünyamin Toksöz, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy Köyü yakınlarında D-650 karayolunda meydana gelmişti. K. T. idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpıp savrulması sonucu sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Bünyamin Toksöz yaralanmıştı.

Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesi nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Bünyamin Toksöz’den günler sonra acı haber geldi. Toksöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bünyamin Toksöz’ün Pazaryeri Öğretmenevi’nde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.