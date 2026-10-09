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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde doğal güzellikleriyle dikkat çeken Bozcaarmut Göleti’ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevre düzenlemesi için yatırım desteği sağlandı. Çalışmalarla göletin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Pazaryeri ilçesinin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Bozcaarmut Göleti, çevre düzenleme çalışmalarıyla daha cazip bir turizm noktası haline getirilecek.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozcaarmut Göleti için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yatırım desteği sağlandığını duyurdu.

Doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olan gölette, İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek çalışmalarla çevre düzenlemesi yapılması planlanıyor.

BAŞKAN TEKİN’DEN BAKAN KURUM VE MİLLETVEKİLİ ELDEMİR’E TEŞEKKÜR

Yatırım desteğinin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozcaarmut Göleti’nin doğal güzelliklerinin turizme kazandırılması açısından önemli bir adım atıldığını belirtti.

Başkan Tekin, açıklamasında, “Doğal güzellikleriyle büyüleyen, doğa turizminin gözdesi Bozcaarmut Göletimiz için Çevre Bakanlığımızdan çevre düzenleme yatırım desteği ilçemize hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.

Yatırımın hayata geçirilmesine katkı sağlayan isimlere teşekkür eden Tekin, şöyle devam etti:

“Bu eşsiz coğrafyanın turizm potansiyelini artıracak bu değerli adım için Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, Milletvekilimiz Sayın Halil Eldemir’e, İl Başkanımız Sayın Serkan Yıldırım’a ve tüm il genel meclis üyelerine desteklerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum.”

“BOZCAARMUT YEŞİLİYLE VE MAVİSİYLE ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK”

Bozcaarmut Göleti’nin doğal yapısı ve çevresindeki yeşil alanlarla önemli bir turizm değeri taşıdığını vurgulayan Başkan Tekin, “Özel İdaremizin çalışmalarıyla Bozcaarmut yeşiliyle ve mavisiyle çok daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Çevre düzenleme yatırımının, Bozcaarmut Göleti’nin ziyaretçiler için daha cazip hale gelmesine ve Pazaryeri ilçesinin doğa turizminin gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor.