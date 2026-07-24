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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Muhammet Mustafa Kara’nın katılımlarıyla Yaban Mersini (Maviyemiş) Hasadı Programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında üretim alanlarında incelemelerde bulunan Kaymakam Kara, üreticilerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve bereketli bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan açıklamada maviyemiş üretiminin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgilerde paylaşılarak, “İlk olarak 2021 yılında, 50 dekarlık atıl tarım arazisinde Maviyemiş Projesi hayata geçirilmiş, Arpadere, Sarnıç ve Dülgeroğlu köylerinde 5 üreticinin katılımıyla toplam 15.000 adet fidan toprakla buluşturulmuştur. 2024-2025 sezonunda uygulanan yeni proje kapsamında ise Arpadere, Büyükelmalı, Sarıdayı ve Dülgeroğlu köylerinden 7 üreticinin katılımıyla 40 dekarlık alana toplam 12.000 adet fidan dikimi gerçekleştirilmiştir. Uygulanan projeler ile üreticilerimizin kendi imkânlarıyla oluşturduğu bahçeler birlikte değerlendirildiğinde, ilçemizde yaklaşık 200 dekarlık alanda maviyemiş üretimi yapılmaktadır. 2021 yılında kurulan bahçelerde ilk hasat 2024 yılında gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 7 ton ürün elde edilmiştir. Bu yıl yapılan kontroller doğrultusunda ise 10 tonun üzerinde rekolte beklenmektedir.” denildi.