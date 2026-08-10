Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil şarampole savruldu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, gece saatlerinde Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar Köyü mevkiindeki D-650 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri istikametine seyir halinde olan M.R. yönetimindeki 34 GDR 684 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.
Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü M.R., Pazaryeri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazanın nedenine ilişkin jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.