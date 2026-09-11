Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarına savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Pazaryeri ilçesine bağlı Arapdere Köyü civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A.A. idaresindeki 26 AJH *** plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yoldan çıkan otomobilin yol kenarına savrulduğu kazada, araçta yolcu olarak bulunan Z.G. yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.