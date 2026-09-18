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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Pazaryeri İlkokulunu ziyaret ederek okul çevresinde alınan güvenlik ve trafik tedbirlerini inceledi.

Kaymakam Kara’ya ziyarette Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Emniyet Amiri ve İlçe Jandarma Komutanı eşlik etti. Heyet, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okulda ve çevresinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında öğrencilere yaya yollarının doğru kullanımı ve yaya geçitlerindeki geçiş önceliği konusunda bilgilendirme yapıldı. Trafik güvenliği konusunda öğrencilere dikkat etmeleri gereken kurallar anlatıldı.

Okul çevresindeki yaya yolu uyarı bandının yenilenmesi ve boyanması çalışması da öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaymakam Kara, ziyaretin ardından öğrenci, öğretmen ve velilere yeni eğitim-öğretim yılında sağlık, huzur ve başarı dileklerini iletti.