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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Yaz Spor Okulları kapsamında futbol kursuna katılan öğrenciler, maç heyecanının ardından Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda düzenlenen piknik etkinliğinde bir araya geldi.

Futbol sahasında antrenman ve maçlarla spor yapma fırsatı bulan öğrenciler, programın ardından doğayla iç içe vakit geçirdi. Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilen piknikte öğrenciler hem dinlendi hem de arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikle çocukların sportif gelişimlerinin yanı sıra arkadaşlık, dayanışma ve paylaşma duygularının güçlendirilmesi amaçlandı.

Yaz Spor Okulları kapsamında çocuk ve gençlere yönelik sportif ve sosyal etkinliklerin devam edeceği belirtildi.