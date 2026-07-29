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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Pazaryeri İlçesinde yürütülecek karayolu yapım çalışmaları ve kamulaştırma süreçlerine ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Pazaryeri Belediyesi Meclis Toplantı Salonundaki toplantıya Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile bölgedeki arsa sahipleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda; projenin detayları, kamulaştırma adımları ve çalışma takvimi ele alındı. Yetkililer, vatandaşların merak ettiği soruları yanıtlayarak detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Pazaryeri Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada katılım sağlayan tüm arsa sahiplerine, muhtarlara ve vatandaşlara teşekkür edilerek, “Sürecin her aşamasında hemşehrilerimizin yanında olmaya, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla ilçemize değer katmaya devam edeceğiz.” denildi.