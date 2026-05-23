Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Gençlik Haftası nedeni ile Gençlik Festivali düzenlendi.
Pazaryeri Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Gençlik Festivalinde gençler tarafından müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Festivaldeki birbirinden renkli etkinliklerle gençliğin enerjisi hep birlikte yaşandı.
15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen Gençlik Festivali’ne Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, ilçe protokolü ile birlikte katılarak gençlerle bir araya geldi.