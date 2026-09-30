Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamlığı, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla kurumlar arası futbol ve voleybol turnuvaları düzenleneceğini duyurdu.
Cumhuriyet coşkusunu birlik ve beraberlik içerisinde yaşatmak ve sporun birleştirici gücünü öne çıkarmak amacıyla gerçekleştirilecek Kurumlar Arası Kaymakamlık Kupası, ekim ayı boyunca iki farklı branşta yapılacak.
Futbol turnuvası, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 ve 12 Ekim tarihlerinde saat 16.00-17.00 arasında Pazaryeri Sentetik Saha’da gerçekleştirilecek.
Voleybol turnuvası ise 13-21 Ekim tarihleri arasında saat 16.00’da Pazaryeri Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek.
Pazaryeri Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, ilçedeki kurumlar ve vatandaşlar Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü coşkusunu birlikte yaşamak ve turnuvalara ortak olmak üzere etkinliklere davet edildi.