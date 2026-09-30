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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamlığı, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla kurumlar arası futbol ve voleybol turnuvaları düzenleneceğini duyurdu.

‎Cumhuriyet coşkusunu birlik ve beraberlik içerisinde yaşatmak ve sporun birleştirici gücünü öne çıkarmak amacıyla gerçekleştirilecek Kurumlar Arası Kaymakamlık Kupası, ekim ayı boyunca iki farklı branşta yapılacak.

‎Futbol turnuvası, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 ve 12 Ekim tarihlerinde saat 16.00-17.00 arasında Pazaryeri Sentetik Saha’da gerçekleştirilecek.

‎Voleybol turnuvası ise 13-21 Ekim tarihleri arasında saat 16.00’da Pazaryeri Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek.

‎Pazaryeri Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, ilçedeki kurumlar ve vatandaşlar Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü coşkusunu birlikte yaşamak ve turnuvalara ortak olmak üzere etkinliklere davet edildi.