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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te işçi otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'te Pazaryeri kavşağındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat E. yönetimindeki 11 ACL 4** plakalı işçi otobüsü ile Zafer T. idaresindeki 43 DS 5** plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler Murat E. ve Zafer T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan F.K. ve H.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme ve tahkikat başlattı.