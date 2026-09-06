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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Pazaryeri ilçesiyle özdeşleşen ve uzun yıllara dayanan geleneksel üretim kültürünün önemli bir parçası olan Pazaryeri Bozası, ilçenin ekonomik ve kültürel değerleri arasında özel bir yere sahiptir.

Yöreyle güçlü bir bağı bulunan Pazaryeri Bozasının, hammaddelerin işlenmesinden son ürünün elde edilmesine kadar tüm üretim aşamaları Pazaryeri ilçesinin coğrafi sınırları içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Coğrafi işaret tesciliyle birlikte Pazaryeri Bozasının özgün niteliğinin korunması, bilinirliğinin artırılması, markalaşması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir adım atılmıştır.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bilecik’in sahip olduğu yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin değerini artırmak, yerel üreticilerimizi desteklemek ve ilimizin gastronomik mirasını daha güçlü şekilde tanıtmak adına bu tescili büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Pazaryeri Bozamızın coğrafi işaret tescili Bilecik’imize ve Pazaryeri’mize hayırlı olsun.” denildi.