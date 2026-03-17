Pazardan getirir getirmez soluyor mu: İşte yeşillikleri 3 hafta yemyeşil saklamanın sırrı

Pazardan Aldığınız Yeşillikler 3 Hafta Taze Kalıyor
Anadolu’da nesillerdir uygulanan, modern mutfaklarda unutulmuş basit bir saklama tekniğiyle yeşilliklerinizi tam 3 hafta boyunca ilk günkü çıtırlığında tutabilirsiniz.
Mutfak masraflarını yarı yarıya düşürmek, doğru saklama yöntemlerinden geçiyor. Pazardan aldığınız ve birkaç güne solup giden yeşillikleri çöpe atmaya son veriyoruz.
SADECE 5 DAKİKALIK HAZIRLIK
Gıda fiyatlarının arttığı bu dönemde aldığımız her bir maydanoz dalı bile kıymetli hale geldi. Lakin çoğumuz eve gelir gelmez poşetiyle dolaba attığımız sebzelerin neden bu kadar çabuk bozulduğunu anlamıyoruz.
Aslında çözüm, buzdolabına koymadan önce yapacağınız 5 dakikalık bir hazırlıkta gizli.
KAVANOZ MUCİZESİ
Yeşilliklerin en büyük düşmanı nemdir. Ancak onları tamamen susuz bırakmak da kurumalarına neden oluyor. İşte profesyonel aşçıların ve köy büyüklerinin uyguladığı denge rehberi.
Yeşillikleri saklamadan önce içindeki sararmış ya da çürümüş yaprakları mutlaka ayıklayın. Tek bir çürük yaprak, tüm demeti bir gecede bozabiliyor.
Eğer hemen kullanmayacaksanız sebzeleri asla yıkamayın. Nem, bakterilerin üremesi için zemin hazırlıyor.
Maydanoz, dereotu ve nane gibi saplı bitkileri, diplerine çok az su koyduğunuz bir cam kavanoza çiçek buketi gibi yerleştirin. Üzerine bir buzdolabı poşeti geçirerek dolaba kaldırın.
KAĞIT HAVLU MUCİZESİ
Marul ve roka gibi geniş yapraklıları bir kağıt havluya sarın ve kilitli bir saklama kabına koyun. Kağıt havlu fazla nemi hapsederken sebzenin kurumasını da önleyecektir.