Pazardan 647 liraya aldı: Değeri yaklaşık 42 milyon lira çıktı

Modern pırlanta kesimlerinden farklı olarak 19. yüzyıl el işçiliğiyle şekillendirilen eski minder kesim taşlar, ışığı doğrudan yansıtmıyor. Bu nedenle taş, modern elmaslarda görülen belirgin parlaklığa sahip değildi ve sıradan bir takı izlenimi veriyordu.

Elmasın hangi madenden çıkarıldığı ve ilk sahiplerinin kimler olduğu ise belirlenemedi.