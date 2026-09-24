İkinci el pazarından 10 sterline, yani yaklaşık 647 liraya satın alınan yüzüğün hikayesi şaşkınlık yarattı. Yaklaşık 30 yıl boyunca sahte olduğu düşünülerek günlük hayatta kullanılan yüzüğün aslında son derece değerli olduğu ortaya çıktı.
Pazardan 647 liraya aldı: Değeri yaklaşık 42 milyon lira çıktı
İkinci el pazarından yalnızca 647 liraya alınan bir yüzük, yaklaşık 30 yıl boyunca değersiz bir takı sanılarak kullanıldı. Gerçek ortaya çıktığında ise sahibi hayatının sürprizini yaşadı. Yüzük, müzayedede yaklaşık 42 milyon liraya satıldı.Kaynak: Haber Merkezi
Pazardan alınan yüzük, mat görünümü ve fazla parlamaması nedeniyle sahibi tarafından kostüm takısı olarak değerlendirildi.
Yüzüğün sahibi, herhangi bir değer taşımadığını düşündüğü takıyı yıllarca günlük hayatında kullandı. Gerçek ise bir kuyumcunun taşı uzmanlara göstermesini tavsiye etmesiyle ortaya çıktı.
26 KARATLIK ELMAS OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yüzük, müzayede evi Sotheby's aracılığıyla Amerika Gemoloji Enstitüsü'ne gönderildi.
Yapılan incelemelerde taşın 26,27 karat ağırlığında, VVS2 berraklık ve I renk derecesine sahip gerçek bir elmas olduğu tespit edildi. Ayrıca elmasın 19. yüzyıldan kaldığı ve eski minder kesim tekniğiyle hazırlandığı belirlendi.
30 YIL BOYUNCA NEDEN FARK EDİLMEDİ?
Uzmanlara göre elmasın gerçek değerinin yıllarca anlaşılmamasının nedeni kullanılan kesim tekniğiydi.
Modern pırlanta kesimlerinden farklı olarak 19. yüzyıl el işçiliğiyle şekillendirilen eski minder kesim taşlar, ışığı doğrudan yansıtmıyor. Bu nedenle taş, modern elmaslarda görülen belirgin parlaklığa sahip değildi ve sıradan bir takı izlenimi veriyordu.
Elmasın hangi madenden çıkarıldığı ve ilk sahiplerinin kimler olduğu ise belirlenemedi.
647 LİRADAN 42 MİLYON LİRAYA
“The Tenner” adıyla anılan yüzük, daha sonra Londra'da düzenlenen Sotheby's müzayedesinde satışa çıkarıldı.
Yüzük için 250 bin ile 350 bin sterlin arasında bir satış bedeli öngörülüyordu. Ancak açık artırmada tahminlerin de üzerine çıkıldı.
İngiltere'de bir pazardan yaklaşık 647 liraya alınan yüzük, müzayedede 656 bin 750 sterline, yani yaklaşık 42 milyon liraya alıcı buldu.