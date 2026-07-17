Edirne’de pazar yerinde, cep telefonuyla kadınların izinsiz görüntülerini çektiği iddia edilen İran uyruklu TIR şoförü R.E., gözaltına alındı.
Pazardaki kadınlara çirkin tuzak: Gizlice izleyip kaydetti
Edirne’de kurulan Balkan Pazarı’nda alışveriş yapan kadınların gizlice görüntülerini çeken İran uyruklu TIR şoförü, pazardaki kadının durumu fark etmesi üzerine polis ve zabıta ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Kaynak: İHA
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Kentte, her cuma kurulan Balkan Pazarı’nda bir kişi, cep telefonuyla alışveriş yapan kadınları gizlice görüntülemeye başladı.
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Görüntüsünün çekildiği fark eden bir kadın, esnafın da yardımıyla durumu Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
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Ekipler, şüpheliyi pazar yerindeki müdüriyet binasına getirdi. Kadının şüpheliden şikayetçi olması üzerine, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
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Şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, cep telefonuna da el konuldu.
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