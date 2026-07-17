Yeniçağ Gazetesi
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Pazardaki kadınlara çirkin tuzak: Gizlice izleyip kaydetti

Edirne’de kurulan Balkan Pazarı’nda alışveriş yapan kadınların gizlice görüntülerini çeken İran uyruklu TIR şoförü, pazardaki kadının durumu fark etmesi üzerine polis ve zabıta ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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Pazardaki kadınlara çirkin tuzak: Gizlice izleyip kaydetti - Resim: 1

Edirne’de pazar yerinde, cep telefonuyla kadınların izinsiz görüntülerini çektiği iddia edilen İran uyruklu TIR şoförü R.E., gözaltına alındı.

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Pazardaki kadınlara çirkin tuzak: Gizlice izleyip kaydetti - Resim: 2

Kentte, her cuma kurulan Balkan Pazarı’nda bir kişi, cep telefonuyla alışveriş yapan kadınları gizlice görüntülemeye başladı.

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Pazardaki kadınlara çirkin tuzak: Gizlice izleyip kaydetti - Resim: 3

Görüntüsünün çekildiği fark eden bir kadın, esnafın da yardımıyla durumu Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

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Pazardaki kadınlara çirkin tuzak: Gizlice izleyip kaydetti - Resim: 4

Ekipler, şüpheliyi pazar yerindeki müdüriyet binasına getirdi. Kadının şüpheliden şikayetçi olması üzerine, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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Pazardaki kadınlara çirkin tuzak: Gizlice izleyip kaydetti - Resim: 5

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, cep telefonuna da el konuldu.

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Pazardaki kadınlara çirkin tuzak: Gizlice izleyip kaydetti - Resim: 6
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Pazardaki kadınlara çirkin tuzak: Gizlice izleyip kaydetti - Resim: 7
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Pazardaki kadınlara çirkin tuzak: Gizlice izleyip kaydetti - Resim: 8
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Pazardaki kadınlara çirkin tuzak: Gizlice izleyip kaydetti - Resim: 9
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