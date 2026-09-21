Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ



​Rize’nin Pazar ilçesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle bazı bölgelerde ve cadde üzerlerinde su ve çamur birikintileri oluştu.

​Çamurların ilçe merkezinden bir an önce temizlenmesi ve hayatın normale dönmesi için Pazar Belediyesi ekipleri sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, temizlik ve tahliye çalışmalarını bizzat yerinde takip ederek saha operasyonlarını koordine ediyor.

​Yetkililer, yağışın devam edebileceği ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Sürücülerin özellikle su birikintilerinin ve çamurlanmanın olduğu yollarda dikkatli seyretmesi, vatandaşların ise riskli bölgelerden uzak durması önem taşıyor.