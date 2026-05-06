

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Tokat’ın Pazar ilçesinde üç gündür aralıksız süren sağanak yağış, Yeşilırmak’ın taşmasına ve derelerin taşmasına neden oldu. Bölgedeki tarım arazileri göle dönerken, yaklaşık 3 bin dönüm ekili alan zarar gördü.

YEŞİLIRMAK YATAĞINDAN ÇIKTI

Tokat genelinde etkili olan yağışlı hava, Pazar ilçesinde hayatı durma noktasına getirdi. İlçe merkezi başta olmak üzere Çiftlik, Ovayurt ve Tatar köylerinde sağanağın ardından Yeşilırmak ve bağlantılı dereler taştı. Taşkın suları, bölgenin can damarı olan verimli tarım arazilerine hızla yayıldı.

ÇİFTÇİNİN EMEĞİ SULAR ALTINDA

İlk belirlemelere göre; şeker pancarı, mısır ve sebze ekili yaklaşık 3 bin dönümlük alan tamamen su altında kaldı. Tarlaların balçıkla kaplanması sonucu ürünlerin büyük zarar gördüğü ifade ediliyor. Geçimini tarımdan sağlayan bölge halkı, suların çekilmesini beklerken yetkililerden yardım talep ediyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sel felaketinin ardından İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin su altında kalan alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi. Ayrıca bölgedeki bazı yollarda meydana gelen çökmeler ve su birikintileri nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşanıyor.

"EKİPLER TEYAKKUZDA"

Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, su tahliye ve kanal açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların, yağışların devam etme riskine karşı dere yataklarından uzak durmaları ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.