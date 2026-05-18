Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!



Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ



​Rize’nin Pazar ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride uçan otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.



​REFÜJÜ AŞIP KARŞI ŞERİDE TAKLA ATTI



​Kaza, saat 16.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Kirazlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. K. (45) yönetimindeki 53 H* 04* plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan ve takla atan araç, hızla karşı şeride geçerek adeta bir dehşete yol açtı.



​İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI



​Karşı şeride geçen otomobil, Pazar istikametine seyir halinde olan E. E. (40) idaresindeki 53 AD* 18* plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.



​HASTANEDE ACI HABER GELDİ



​Kazada ağır yaralanan sürücü Y. K., kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



​7 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA



​Kazada yaralanan diğer yolcular; M.T.K., B.K., H.T.K. ile diğer aracın sürücüsü E. E. ve beraberindeki D.E., G.U.E., Y.M. bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



​İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.