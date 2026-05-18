Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ
Rize’nin Pazar ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride uçan otomobilin başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.
REFÜJÜ AŞIP KARŞI ŞERİDE TAKLA ATTI
Kaza, saat 16.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Kirazlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. K. (45) yönetimindeki 53 H* 04* plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan ve takla atan araç, hızla karşı şeride geçerek adeta bir dehşete yol açtı.
İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Karşı şeride geçen otomobil, Pazar istikametine seyir halinde olan E. E. (40) idaresindeki 53 AD* 18* plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
HASTANEDE ACI HABER GELDİ
Kazada ağır yaralanan sürücü Y. K., kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
7 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Kazada yaralanan diğer yolcular; M.T.K., B.K., H.T.K. ile diğer aracın sürücüsü E. E. ve beraberindeki D.E., G.U.E., Y.M. bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.