SOKAĞIN TANSİYONU DÜŞMÜYOR: SESİMİZİ ÇIKARMAYA KORKAR OLDUK

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Ankara Keçiören’de kurulan semt pazarında nabız tuttu. CHP ilçe örgütüyle birlikte tezgahları dolaşan Nalbantoğlu, ekonomik dar boğazın altındaki yurttaşların sert tepkileriyle karşılaştı.

"BAKIYORUM AMA SADECE BAKMAKLA KALIYORUM"

Pazar filelerinin boş kaldığı ziyarette bir vatandaş, 20 bin liralık gelirle hayatta kalmanın imkansızlığına dikkat çekerek sessiz bir çığlık yükseltti. " Bakıyorum, baktığımla kalıyorum. Kimse konuşamıyor, sesini çıkartamıyor. Sesini çıkaran içeride. Nereye kadar gidecek" dedi.

Nalbantoğlu ise bu eleştirilere, "Sandık günü bu boş torbaların hesabını hep birlikte soracağız" diyerek yanıt verdi.

BAYRAM İKRAMİYESİNE "TESELLİ" TEPKİSİ

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi emekli ikramiyesinin 4 bin lira olarak açıklanması, pazardaki öfkeyi daha da tırmandırdı. Maaşının kiraya bile yetmediğini belirten bir başka yurttaş, "Etin yüzünü göremez hale geldik” dedi.

Erken seçim istediklerini ifade eden vatandaş, "Bu rezillikten başka bir şey değil. 15, 20 bin lira maaşa buradan ne alabilirsen al. Nerede çürük varsa onu alıyoruz. Bu iktidar gitsin de nasıl giderse gitsin" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

"EMEKLİ DEĞİL, EMEKLİYORUZ"

Pazarda tezgah açan bir esnafın sözleri ise durumun vahametini özetler nitelikteydi. Emekli olmasına rağmen geçinebilmek için çalışmak zorunda kaldığını vurgulayan pazar esnafı, "İsmimiz emekli ama biz resmen emekliyoruz. Onlardan ikramiye falan istemiyoruz, yakamızdan düşsünler. En büyük ikramiye bu olur" ifadelerini kullandı.