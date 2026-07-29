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Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı, vatandaşın mutfağına giden yolu her geçen gün daha da daraltıyor. Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Çarşamba Pazarı’nda tezgahların önünde aynı tablo vardı: Esnaf satış yapamamaktan, vatandaş ise ne alacağını seçmek zorunda kalmaktan yakınıyor.

Ankara Çankaya’daki Çarşamba Pazarı’nda YENİÇAĞ’a konuşan vatandaşlar ve esnaf, pazarların mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esnaf, fiyatların geçen yıla kıyasla bazı ürünlerde gerilediğini belirtirken buna rağmen müşterinin azaldığını ve satışların ciddi oranda düştüğünü söyledi. Vatandaşların anlattıkları ise asıl sorunun alım gücünün erimesi olduğunu ortaya koydu.

Çarşamba Pazarı’nda domatesin kilosu 25, üzüm 70, limon 80, biber 100, bamya ise 300 liradan satılıyor. Patates ve soğanın 4 kilosu 100 liraya kadar çıkarken, tezgâhlarda şeftali 70, nektarin 50, fasulye ise yaklaşık 70 liradan alıcı buluyor.

“FİYATLAR UYGUN, MÜŞTERİ YOK”

Pazarcı esnafından biri, fiyatların geçen yıla göre gerilediğini belirterek satışların düşmesine dikkat çekti.

“Fiyatlarımız geçen seneye göre ucuz. Limon geçen sene 150 liraydı, bu sene 80 lira, yarı yarıya düştü yani. Şeftali 70 lira, nektari 50 lira. Geçen sene 70-80 liraya sattığımız mallar bunlar. Ama iş yok. Fiyatlar ucuz, piyasa durgun. Müşteri gelmiyor. Pazar bomboş. Akşama kadar sinek avlıyoruz. İş yok, enflasyon kötü. İçinden çıkamıyoruz” dedi.

Bir başka pazarcı da benzer tabloyu anlattı. Ürün fiyatlarının geçen yıla göre daha uygun olduğunu söyleyen esnaf, satışların ise yarı yarıya düştüğünü ifade etti.

“Geçen sene 30-40 liraya sattığımız ürünler bu sene 20 TL oldu. Ürünlerimiz geçen seneye göre düştü ama iş yok bu sene. Piyasa çok kötü. Bir şey alınamıyor, bir şey satılmıyor, kimsede para yok şu an. Alım satımlar durdu, işler durdu, işler yarı yarıya düştü” diye konuştu.

Esnaf, fiyatlar uygun olmasına rağmen satışlardan memnun olmadığını dile getirdi.

“100 LİRAYA DOMATES ALIYORUZ”

Pazarda alışveriş yapan bir vatandaş, domates için 100 lira ödediklerini belirtirken,

“Bugün çok bir şey almıyoruz, bir torba aldım. Bu kadar paraya bir şey alabilir miyiz zaten?” diyen vatandaşın yanındaki başka bir vatandaş ise ellerindeki torbaları göstererek, alınan ürünlerin miktarına dikkat çekti.

“Torbalara bakacaksın. Yarım kilo ondan, bir kilo ondan. Bir haftada yiyecek. Kaç nüfus var diyen yok” sözleriyle tepki gösteren vatandaş, evdeki kişi sayısının beş olduğunu söyledi.

“Bak, torunla oldu 5 kişi. 5 kişi domatesi yarım yarım yiyecek” dedi.

Kadın vatandaş ise iki ürün için 150 lira ödediklerini belirterek, “Alım gücü bitti” ifadelerini kullandı.

TORBALAR KÜÇÜLDÜ, ALIŞVERİŞ YARIM KİLOYA İNDİ

Bir esnaf, geçmişte müşterilerin 15 kilo ürün alabildiğini ancak artık alışverişlerin 1 kilo, hatta yarım kiloya kadar düştüğünü söyledi.

“Eskiden 15 kilo alan vardı. Şu an herkes 1 kilo, yarım kilo alıyor, fiyatlar yükseldi” diyen pazarcı, soğan fiyatlarındaki artışa da dikkat çekti.

Soğanın geçen yıl 25 lira olduğunu, şu anda ise kilosunun 50 liraya çıktığını belirten esnaf, 4 kilonun 200 liraya kadar geldiğini söyledi.

Ürün fiyatlarının daha da artabileceğini ifade eden pazarcı, “Haftaya 80-90 lira da olabilir” dedi.

Fiyatların kendisini de memnun etmediğini belirten esnaf, yüksek fiyatların yalnızca vatandaşı değil, kendisini de vurduğunu anlattı.

“Eskiden 70-80 çuval satıyorduk, şu an 15-20 çuval getiriyoruz. Gidip bunun parasına aynısını 80 çuval daha alabilir miyiz? Ama şu an fiyatlar yüksek olduğu için alamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İNSANLAR UTANARAK TANEYLE MEYVE-SEBZE İSTİYOR”

Bir esnaf, insanların pazara gelirken artık ihtiyaçlarını miktarla değil, bütçeleriyle belirlediğini söyledi.

“İnsanlar utanarak gelip taneyle mal istiyor. Biz de müşterilere sizin utanmanıza gerek yok. Sizi bu hale düşürenler utansın diyoruz” diyen pazarcı, vatandaşın alım gücünün kalmadığını ifade etti.

Başka bir pazarcı ise ürünlerin satılmadığında fiyatını düşürmek zorunda kaldıklarını anlattı.

EMEKLİNİN HESABI: “KİRA 35 BİN, AYLIK 23 BİN”

Pazarda alışveriş yapan emekli bir vatandaş ise fiyatları yalnızca ürün üzerinden değil, aylık geliri ve kira üzerinden değerlendirdi.

“Halkın aldığı aylığa karşılık çok pahalı. Kiralar 30 bin, 35 bin lira. Aldığın aylık 23 bin lira. Aradaki farkı kim değerlendirecek? Nasıl olacak, kim kapatacak? Vatandaşın durumu var mı? Durumu yok maalesef” dedi.

Emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısının görünmez hale geldiğini savunan vatandaş, “Emeklilerin adı bile geçmiyor ekranlarda” diyerek tepki gösterdi.

Pazardan aldığı peynirin bile bir hafta yetmediğini söyleyen emekli vatandaş, “300 liralık peynir. Bir hafta gitmez. Durum budur yani. Emeklinin durumu vahim” diye konuştu.

“300 LİRA VERDİK, HİÇBİR ŞEY ALAMADIM”

Bir başka emekli ise ise pazardan yaptığı alışverişin ardından elindeki ürünleri göstererek yaşadığı sıkıntıyı anlattı.

“Fiyatlar almış başını gidiyor da, biz de başımızı alıp gideceğiz yani. Biz de başımızı alıp gideceğiz bu durumda” diyen vatandaş, bugün ne aldığının sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi:

“Hiçbir şey alamadım. Aldığım işte... 300 lira verdik buraya. Vaziyeti görüyorsunuz, hiçbir şey diyecek bir durumda kalmadı yani. Artık millet gırtlağına gelmiş, patladı patlayacak.”