

Rize / İlyas Gür / Yeniçağ

Tüm Emekliler Sendikası Rize Şubesi, “Emekliye yok, faize var! Emeklinin yüzü gülmeden bu ülkeye bayram gelmez! Bu kara düzeni değiştireceğiz” sloganıyla Rize’nin Pazar ilçesinde bir basın açıklaması ve eylem gerçekleştirdi.

Eylemde konuşan Tüm Emekliler Sendikası Rize Şube Başkanı Yaşar Karahan, emeklilerin ekonomik olarak büyük bir sıkıntı içinde olduğunu belirterek hükümetin politikalarını eleştirdi. Karahan, “Faize milyarlar var ama emekliye yok. Emekliyi yoksulluğa mahkûm eden bu kara düzeni değiştireceğiz. Her şeyi üretiyorlar ama bir tek çözüm üretemiyorlar” dedi.



Karahan, emeklilere kaynak ayrılmadığı yönündeki söylemlere tepki göstererek bütçe verileri üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Sağlık harcamaları için ayrılan bütçede önemli bir kısmın kullanılmadığını savunan Karahan, “Geçen yıl emekliler için planlanan 451 milyar liralık harcama yapılmadı. Bütçede öngörülen miktarın büyük bir kısmı emeklilere aktarılmadı. Emeklinin hakkı gasp edilmiştir” ifadelerini kullandı.



Enflasyonun emeklilerin gelirini hızla erittiğini dile getiren Karahan, yılın ilk iki ayında açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte emeklilerin gelirinin yaklaşık yüzde 8 oranında değer kaybettiğini söyledi. Açıklanan resmi enflasyon rakamlarının hayat pahalılığını yansıtmadığını savunan Karahan, “Pazarda, markette ve mutfakta yaşanan enflasyon çok daha yüksek” dedi.



Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler arasında gösterilmesine de değinen Karahan, “Eğer Türkiye gerçekten yüksek gelirli bir ülke ise neden milyonlarca emekli açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır?” diye sordu.



Emeklilerin bayram dönemlerinde daha büyük ekonomik sıkıntı yaşadığını belirten Karahan, “Bugün milyonlarca emekli için bayram demek kredi kartı borcu, ertelenen faturalar ve boş mutfak dolapları demektir. Emekliler torunlarına harçlık veremeyecek hale gelmiştir” dedi.



Karahan, emeklilerin taleplerini de sıraladı. Buna göre sendikanın talepleri arasında bayram ikramiyelerinin yılda dört kez ve asgari ücret düzeyinde verilmesi, en düşük emekli aylığının yeni işe başlayan memur maaşına eşitlenmesi, emekli maaşlarındaki reel kayıpların telafi edilmesi ve emeklilere büyümeden pay verilmesi yer aldı. Ayrıca emeklilerin sendika hakkının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.



Açıklama sırasında emekliler sık sık “Sermayeye değil emekliye bütçe”, “Hak, hukuk, adalet” ve “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları attı.



Karahan, konuşmasının sonunda emeklilerin demokratik mücadeleyle haklarını alacağını belirterek, “Emeklinin yüzü gülmeden bu ülkeye bayram gelmez. Emeklileri yok sayanlarla sandıkta hesaplaşacağız” ifadelerini kullandı.