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Kaynak: Haber Merkezi

Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ



Rize’nin Pazar ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Bugün saat 13.30’da Atatürk Meydanı’nda bir araya gelen emekliler, AK Parti hükümetinin uyguladığı ekonomik politikaları sert bir dille eleştirerek maaşların yetersizliğine dikkat çekti.

​Tüm Emeklilerin Sendikası önderliğinde düzenlenen kitlesel basın açıklamasını sendika adına Yaşar Karahan okudu. Karahan, hayat pahalılığı ve eriyen alım gücüne vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

​"Tüm emekliler adına haykırıyoruz: Geçinemiyoruz! İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret ve acilen seyyanen zam istiyoruz."

​Atatürk Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerindeki dövizler ve sloganlarla basın açıklamasına destek verdi. Basın açıklamasına ve toplantıya destek verenler arasında şu isimler yer aldı:

​Pazar Belediyesi Yönetimi: Pazar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şen ve Pazar Belediyesi belediye meclis üyeleri,

​Siyasi Parti Temsilcileri: Yeni Parti İlçe Başkanı Ömer Hocaoğlu ve Sol Parti İlçe Başkanı Okan Telatar,

​Sivil Toplum Kuruluşları: ADD Şube Başkanı İsmail Tutoğlu, eski ADD İlçe Başkanı Metin Atasaral, Çay Üreticileri Meclisi üyeleri,

​Sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, emekli örgütleri temsilcileri, emekliler ve Pazar halkı.

​Açıklamada, mevcut ekonomik şartlar altında emeklilerin yaşam mücadelesi vermesinin imkânsız hale geldiği belirtilerek, insanca yaşam talepleri karşılanana kadar mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.