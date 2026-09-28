Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ
Rize’nin Pazar ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Bugün saat 13.30’da Atatürk Meydanı’nda bir araya gelen emekliler, AK Parti hükümetinin uyguladığı ekonomik politikaları sert bir dille eleştirerek maaşların yetersizliğine dikkat çekti.
Tüm Emeklilerin Sendikası önderliğinde düzenlenen kitlesel basın açıklamasını sendika adına Yaşar Karahan okudu. Karahan, hayat pahalılığı ve eriyen alım gücüne vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Tüm emekliler adına haykırıyoruz: Geçinemiyoruz! İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücret ve acilen seyyanen zam istiyoruz."
Atatürk Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerindeki dövizler ve sloganlarla basın açıklamasına destek verdi. Basın açıklamasına ve toplantıya destek verenler arasında şu isimler yer aldı:
Pazar Belediyesi Yönetimi: Pazar Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şen ve Pazar Belediyesi belediye meclis üyeleri,
Siyasi Parti Temsilcileri: Yeni Parti İlçe Başkanı Ömer Hocaoğlu ve Sol Parti İlçe Başkanı Okan Telatar,
Sivil Toplum Kuruluşları: ADD Şube Başkanı İsmail Tutoğlu, eski ADD İlçe Başkanı Metin Atasaral, Çay Üreticileri Meclisi üyeleri,
Sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, emekli örgütleri temsilcileri, emekliler ve Pazar halkı.
Açıklamada, mevcut ekonomik şartlar altında emeklilerin yaşam mücadelesi vermesinin imkânsız hale geldiği belirtilerek, insanca yaşam talepleri karşılanana kadar mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.