OSMANİYE PAZARINDA GEÇİM SAVAŞI: ETİN TADINI UNUTTUK

Hayat pahalılığı ve düşen alım gücü, Osmaniye’deki semt pazarlarında vatandaşın da esnafın da belini bükmüş durumda. Artan giderler karşısında temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelen yurttaşlar, yaşadıkları ekonomik krizi çarpıcı sözlerle anlattı.

"TAVUĞU AYDA BİR YA ALIYORUZ YA ALAMIYORUZ"

Pazarda kendi ağaçlarından topladığı dut ve naneleri satarak geçinmeye çalışan Hanifi Baldır, kiralardaki fahiş artışa dikkat çekti. Baldır, "Ev kiram 7 bin liraydı, 9 bin lira oldu. Et zaten alamayız, tavuğu ayda bir ya alıyoruz ya almıyoruz. Yaşamımız bu hale geldi" diyerek sofradaki eksilmeyi özetledi.

73 YAŞINDAKİ FATMA TEYZENİN "HESAP" İSYANI

Yaşlılık aylığı ile hem kendine hem de yanındaki çocuğa bakmaya çalışan 73 yaşındaki Fatma Kıl, 6 bin 400 liralık maaşla geçinmenin imkansızlığını anlattı: "3 bin lira elektrik, 500 lira su geliyor. Geriye kalanla ne yiyip ne içeceksin? Ölsek bundan iyi, ölen rahat eder" sözleriyle çaresizliğini dile getirdi.

PAZARIN "AKŞAM" MÜŞTERİLERİ: ÇÜRÜMÜŞ ÜRÜN TOPLAYANLAR

Emekli Derviş Kaçar ise toplumdaki gelir adaletsizliğine vurgu yaparak acı bir gerçeği paylaştı: " Hayat pahalı, kimsenin alım gücü yok. Zengin zengin, fakir de fakir. . Parası olan yaşıyor, parası olmayan da işte bu pazar dağılınca kendine göre bir şeyler alıyor. Garbinlar yere atılmış, çürümüş şeyleri alıyor” dedi.

ESNAF DA GİRDİ MALİYETLERİNDEN DERTLİ

Sadece alan değil, satan da dertli. Poşetin kilosunun 200 liraya dayandığını söyleyen pazarcı esnafı, akaryakıt zamları nedeniyle tezgah açmanın bile maliyetli olduğunu belirtti. Hasta eşine bakmak için pazarda yumurta satan Sultan Demirden ise "10-20 lira karla kira çıkmıyor. Vatandaş pahalı diyor almıyor" dedi.