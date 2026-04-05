YENİÇAĞ - Konya / Vedat Medet Yıldırım

Konya Ereğli'de pazarcı esnafının aracı kimliği belirsiz kişilerce aracının kundaklanıp alev alev yanmasıyla küle döndü.

Konya’da kundaklama vakası yaşandı. Ereğli ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu yaşanan olayda, Şevket Teke’ye ait olduğu öğrenilen kamyon, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı.

Alınan bilgilere göre olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, gece saatlerde bir şahsın park halindeki kamyonun sağ tarafına ilerlediği, kısa süre sonra ise aracın bir anda alev aldığı görüldü.

Pazarcılık yaptığını belirten Şevket Teke, kamyonunun yanı sıra üzerinde bulunan pazar tezgâhı ürünlerinin de tamamen kül olduğunu söyledi.

Zararının çok büyük olduğunu söyleyen Teke, faillerin bir an önce yakalanmasını istedi.