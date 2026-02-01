Futbola doyacağız: İşte Pazar gününün maçları

Maçlar Saat Kaçta? Hangi Kanalda?
Pazar gününün öne çıkan müsabakalarının saat ve yayıncı kanal detayları...
Maçlar Saat Kaçta? Hangi Kanalda?
Pazar gününün öne çıkan müsabakalarının saat ve yayıncı kanal detayları...
Real Madrid - Rayo Vallecano
16.00 | Estadio Barnabeu | S Sport - S Sport Plus
PSV - Feyenoord
16.30 | Philips Stadion | S Sport Plus - Tivibu Spor
Manchester United - Fulham
17.00 | Old Trafford | beIN SPORTS 3
Not. Forest - Crystal Palace
17.00 | The City Ground | beIN SPORTS MAX 2
Lyon - Lille
17.00 | Groupama Stadium | beIN SPORTS MAX 1
Como - Atalanta
17.00 | Stadio Giuseppe Sinigaglia | S Sport 2 - S Sport Plus
Tottenham - Manchester City
19.30 | Tottenham Hotspur Stadium | beIN SPORTS 3
Galatasaray - Kayserispor
20.00 | Rams Park | beIN SPORTS 1
Strasbourg - PSG
22.45 | Stade de la Meinau| beIN SPORTS 4
Parma - Juventus
22.45 | Stadio Ennio Tardini | S Sport Plus - S Sport 2 - Tivibu Spor 1
Athletic Bilbao - Real Sociedad
23.00 | Estadio de San Mames | S Sport - S Sport Plus