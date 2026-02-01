Yeniçağ Gazetesi
01 Şubat 2026 Pazar
İstanbul
Anasayfa Spor Futbola doyacağız: İşte Pazar gününün maçları

Futbolda keyifli bir Pazar günü! İşte günün öne çıkan müsabakaları ve detayları....

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Futbola doyacağız: İşte Pazar gününün maçları - Resim: 1

Maçlar Saat Kaçta? Hangi Kanalda?

Pazar gününün öne çıkan müsabakalarının saat ve yayıncı kanal detayları...

1 12
Futbola doyacağız: İşte Pazar gününün maçları - Resim: 2

Real Madrid - Rayo Vallecano

16.00 | Estadio Barnabeu | S Sport - S Sport Plus

2 12
Futbola doyacağız: İşte Pazar gününün maçları - Resim: 3

PSV - Feyenoord

16.30 | Philips Stadion | S Sport Plus - Tivibu Spor

3 12
Futbola doyacağız: İşte Pazar gününün maçları - Resim: 4

Manchester United - Fulham

17.00 | Old Trafford | beIN SPORTS 3

4 12
Futbola doyacağız: İşte Pazar gününün maçları - Resim: 5

Not. Forest - Crystal Palace

17.00 | The City Ground | beIN SPORTS MAX 2

5 12
Futbola doyacağız: İşte Pazar gününün maçları - Resim: 6

Lyon - Lille

17.00 | Groupama Stadium | beIN SPORTS MAX 1

6 12
Futbola doyacağız: İşte Pazar gününün maçları - Resim: 7

Como - Atalanta

17.00 | Stadio Giuseppe Sinigaglia | S Sport 2 - S Sport Plus

7 12
Futbola doyacağız: İşte Pazar gününün maçları - Resim: 8

Tottenham - Manchester City

19.30 | Tottenham Hotspur Stadium | beIN SPORTS 3

8 12
Futbola doyacağız: İşte Pazar gününün maçları - Resim: 9

Galatasaray - Kayserispor

20.00 | Rams Park | beIN SPORTS 1

9 12
Futbola doyacağız: İşte Pazar gününün maçları - Resim: 10

Strasbourg - PSG

22.45 | Stade de la Meinau| beIN SPORTS 4

10 12
Futbola doyacağız: İşte Pazar gününün maçları - Resim: 11

Parma - Juventus

22.45 | Stadio Ennio Tardini | S Sport Plus - S Sport 2 - Tivibu Spor 1

11 12
Futbola doyacağız: İşte Pazar gününün maçları - Resim: 12

Athletic Bilbao - Real Sociedad

23.00 | Estadio de San Mames | S Sport - S Sport Plus

12 12
