YENİÇAĞ ÖZEL - BERNA CAN

Yeni yılın ilk ayında fiyat hareketinin en sert hissedildiği yer yine manav reyonu ve pazar tezgâhı oldu. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Aralık 2025 perakende verileri ile Ocak 2026’nın ilk yarısında yayımlanan hal–pazar listeleri birlikte okunduğunda, “zam şampiyonları”nın ağırlıkla sera sebzeleri üzerinde toplandığı görüldü.

Gelir tarafında ise tablo daha net: 2026 net asgari ücret 28.075,50 TL olarak uygulanıyor. Emeklilerde en düşük aylık 16.881 TL seviyesinde. En düşük emekli aylığının 20.000 TL’ye yükseltilmesine yönelik düzenleme komisyondan geçti; yasalaşma sürecinin ise tamamlanması bekleniyor.

İTO verisi ne söylüyor

İTO’nun Aralık 2025 listesinde, gıdada en hızlı yükselişin başında taze fasulye ve salatalık yer aldı. Sağlık grubunda ise antiseptik ürünler zirveye çıktı.

Aralık ayının öne çıkan artış kalemleri:

Antiseptik ürünler: %51,95

Taze fasulye: %46,57

Salatalık: %40,17

Üzüm: %25,52

Patlıcan: %18,82

Dana eti: %10,81

Kabak: %10,50

Ocak ortasında tezgâh: Etiket nereye çıktı?

Ocak ayının ilk yarısında yayımlanan yerel pazar listeleri, özellikle fasulye–salatalık–patlıcan–domates hattında etiketlerin yukarı taşındığını gösteriyor. Örnek listelerde:

Taze fasulye: 200 TL/kg

Salatalık: 70 TL/kg

Domates: 85 TL/kg

Patlıcan: 70 TL/kg

Bu fiyatlar, hane bütçesinde gıdanın payı arttıkça “pazar filesi”ni belirgin biçimde ağırlaştırıyor.

Asgari ücret ve emekli aylığıyla alım hesabı

Tezgâh fiyatları üzerinden yapılan basit bir karşılaştırma, alım zorluğunu somutlaştırıyor. (Bu hesap, yalnızca fiyat/gelir oranını gösterir; kira, fatura ve diğer zorunlu harcamalar dâhil değildir.)

Zam şampiyonları hangi rafta toplanıyor

Yeni yılın “zam şampiyonları” en görünür biçimde şu raflarda yoğunlaşıyor:

Manav/pazar: fasulye, salatalık, patlıcan, domates

Et reyonu: dana eti

Sağlık/kişisel bakım: antiseptik ürünler

Kış koşulları, sera üretim maliyetleri, arz dalgalanması ve girdi baskısı gibi faktörler devredeyken, tüketicinin gündemindeki temel mesele artık “fiyat kaç lira”dan çok “bu fiyatla kaç kilo alınabiliyor” sorusuna dönüyor.