Pazar daraldı onlar büyüdü: Türkiye’de satışını artıran 10 otomobil markası belli oldu

Jeep

Listenin zirvesinde Jeep yer aldı. Marka, 2026'nın ilk 8 ayında 5 bin 680 adetlik satışa ulaşırken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 183,8 büyüme kaydetti. Hibrit ve elektrikli modeller yükselişte etkili oldu.