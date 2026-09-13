Pazar daraldı, 10 marka tersine gitti
Türkiye otomobil pazarında birçok marka satış kaybıyla karşı karşıya kalırken bazıları büyümeyi sürdürdü. Elektrikli ve hibrit modellerin yanı sıra yeni araçların pazara girmesi dengeleri değiştirdi. İşte satışlarını artıran 10 marka...
Pazar daraldı onlar büyüdü: Türkiye’de satışını artıran 10 otomobil markası belli oldu
Otomobil pazarındaki yavaşlama bazı markaların hızını kesemedi. 2026’nın ilk 8 aylık verilerine göre 10 marka satışlarını artırmayı başarırken, listenin zirvesindeki markanın yüzde 183,8’lik yükselişi dikkat çekti.Kaynak: Diğer
Pazar daraldı, 10 marka tersine gitti
Jeep
Listenin zirvesinde Jeep yer aldı. Marka, 2026'nın ilk 8 ayında 5 bin 680 adetlik satışa ulaşırken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 183,8 büyüme kaydetti. Hibrit ve elektrikli modeller yükselişte etkili oldu.
SsangYong
SsangYong'un satışları ilk 8 ayda yüzde 104,8 artarak 12 bin adedi aştı. Musso pikap dahil edildiğinde toplam satış 18 bine yaklaşırken marka sıralamada 25'incilikten 17'nciliğe yükseldi.
Omoda & Jaecoo
Chery Grubu bünyesindeki Omoda ve Jaecoo yaklaşık 9 bin araçlık satışa ulaştı. İki markanın 8 aylık dönemdeki büyüme oranı yüzde 69,2 olarak kayıtlara geçti.
Volvo
Elektrikli modellere ağırlık veren Volvo, Türkiye'de 11 binin üzerinde araç sattı. İsveçli markanın satışlarındaki artış yüzde 46,5'i buldu.
Togg
Togg, ilk 8 ayda satışlarını yüzde 45,8 artırarak 30 bin adedin üzerine taşıdı. Marka, satış sıralamasında 12'ncilikten 6'ncılığa kadar yükseldi.
MG
MG de büyümeyi sürdüren markalar arasında yer aldı. Satışlarını yüzde 23,2 artıran markanın performansında hibrit ZS ve HS modellerinin etkisi öne çıktı.
Mini
Mini'nin Türkiye satışları yüzde 20,6 yükseldi. İlk 8 ayda 8 bin 500'ün üzerinde otomobil satan markanın büyümesinde elektrikli Countryman önemli rol oynadı.
Renault
Renault satışlarını yüzde 14,6 artırdı. Megane Sedan ve Duster'ın yanı sıra yeni Clio ve Boreal'in katkısıyla büyüyen marka, yaklaşık yüzde 15'lik pazar payıyla liderliğini sürdürdü.
KIA
Elektrikli otomobil yatırımlarını hızlandıran KIA'nın satışları yüzde 6,1 artarak 18 bin adede ulaştı
Hyundai
Listenin son sırasında Hyundai bulunuyor. Satışlarını yüzde 0,6 artıran marka, sınırlı büyümeye rağmen 2026'nın ilk 8 ayında 41 bin adedin üzerine çıkmayı başardı.