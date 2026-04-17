Haftalık mutfak alışverişinin en zorlu kısmı, pazar tezgahları arasında dolaşmak değil; alınanları eve tek parça ve taze ulaştırmaktır. Rastgele doldurulan çantalar, eve varıldığında ezilmiş domatesler, kırılmış yumurtalar ve sırılsıklam olmuş kağıt poşetlerle karşılaşmanıza neden olabilir.
Pazar çantasında 'ezilme' devrine son: Kusursuz yerleştirme rehberi
Ağır ürünler alta, narinler üste... Pazar poşetlerini eve sağ salim ulaştırmanın yollarını biliyor musunuz? İşte yumurtaları kırmadan, yeşillikleri soldurmadan taşımanızı sağlayacak profesyonel yerleştirme taktikleri.Züleyha Öncü
İşte alışverişinizi bir "strateji oyununa" dönüştürecek, pazar çantasını yerleştirmenin altın kuralları:
1. Temel Kural: Ağır olan alta, Hafif olan üste
Bu kural pazarın anayasasıdır. Patates, soğan, kavun, karpuz veya bal kabağı gibi dayanıklı ve ağır ürünler her zaman en alta yerleştirilmelidir. Bu ürünler, çantanızın temelini oluşturur ve taşıma sırasında ağırlık merkezini aşağıda tutarak dengeli bir taşıma sağlar.
2. Nem Yönetimi ve Hijyen
Yeşillikler (marul, maydanoz, roka) pazarın en narin üyeleridir. Bu ürünlerin diğer sebzelerin suyundan etkilenmemesi ve solmaması için en üste yerleştirilmesi gerekir.
Ayrıca, toprakla temas eden kök sebzeleri (havuç, pancar vb.) meyvelerle doğrudan temas ettirmemeye özen gösterin. Mümkünse meyveleri ayrı bir bez torbada muhafaza edin.
Kırılgan" Bölgesi
Yumurta ve yumuşak meyveler (çilek, şeftali, olgun domates) çantanızın en kıymetli üyeleridir. Yumurta kolisini dikey değil, her zaman yatay ve diğer ürünlerin baskı yapamayacağı bir boşluğa yerleştirin. Domatesleri ise sap kısımları yukarı bakacak şekilde, en üste, adeta bir mücevher kutusu titizliğiyle dizin.
Çanta içinde ürünlerin birbirine çarparak zedelenmesini önlemek için "tampon bölge" oluşturun.
Örneğin; patateslerin arasındaki boşluklara paketli ürünleri veya sert kabuklu sebzeleri yerleştirerek sarsıntıyı minimuma indirin.
Yanınızda mutlaka farklı boyutlarda bez çantalar bulundurun. Plastik poşetler hem çevreyi kirletir hem de içindeki ürünlerin terlemesine neden olarak bozulma sürecini hızlandırır.
Bez çantalar ise sebzelerin nefes almasını sağlar.
Bu basit ama etkili kurallarla, pazar alışverişinizi bir mutfak krizine dönüşmeden, tazeliği koruyarak tamamlayabilirsiniz. Unutmayın, iyi bir yemek doğru yerleştirilmiş bir pazar çantasıyla başlar!