İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerini akladığı tespit edilen elektronik para ödeme platformu PayCO’ya operasyon düzenlemişti. İki dalga şeklinde gerçekleşen operasyonda toplam 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Savcılığın açıklamasında, Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığının belirlendiği aktarıldı.

Gazeteci Murat Ağırel Cumhuriyet’teki son yazısında PayCO’ya yönelik operasyonlardan çıkan detayları aktardı. Ağırel, Whatsapp yazışmalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bahis baronu Mustafa Egemen Şener ve Veysel Şahin ile yapılan yazışmalar açıkça dosyada yer alıyor. Üstelik sadece yasadışı bahis finansmanı değil, bizzat yasadışı bahis sitesinin sahibi olduğuna dair bilgiler de ek evraklarda bulunuyor.

Erkan Kork, ifadesinde PayFix’i Ramazan Başak isimli kişiden satın aldığını söylüyor. İsmi aratıldığında MASAK eski başkanıyla karıştırılabiliyor; ancak söz konusu kişi AKP Şanlıurfa eski Milletvekili Ramazan Başak.

Kendisiyle görüştüm. PayFix’in kendi dönemlerinde yalnızca fatura ödeme işlemleri için lisansa sahip olduğunu, herhangi bir faaliyet yürütülmediğini ve daha sonra Hamza Kork isimli kişiye satıldığını ifade etti. Lisansın sonradan genişletildiğini düşündüğünü, bu konuda ne savcılık ne de başka bir makam tarafından kendisine soru yöneltilmediğini belirtti.

Dosyada ayrıca Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ile Erkan Kork arasında geçen WhatsApp yazışmaları da bulunuyor.

Yazışmalarda bir yasadışı bahis sitesi kurma planları, örnek siteler üzerinden yapılan değerlendirmeler yer alıyor. Bazı mesajlarda Ömer Sarıgül’ün babasının yanında olduğu ve selam ilettiği ifadeler dikkat çekiyor. Son mesajda ise Erkan Kork’un, “Ben seninle yürümek istiyordum ancak anladığım kadarıyla sen tek başına devam etmek istiyorsun. Bugün karar vermezsen bu görüşmeyi bitiririm” dediği görülüyor.

Mustafa Sarıgül’ü aradım. Erkan Kork’u, daha önce Kanal 7, TGRT ve Star TV’de yaptığı Ramazan programları ve organizasyonlar nedeniyle tanıdığını, birkaç kez bir araya geldiklerini ve Ömer’i de kendisinin tanıştırdığını ifade etti.

Ömer Sarıgül ile de görüştüm. O dönem 19 yaşında olduğunu, başta yüzeysel bir ilgi duyduğunu ancak kandırılmaya çalışıldığını fark ettiğini, ailesinin ve büyüklerinin uyarılarıyla bu işten tamamen uzaklaştığını, sonrasında da bir daha görüşmediklerini söyledi.

Elbette takibi sürdüreceğim. Benim işim iddiaları tüm yönleriyle gerçeğe ulaştırmak.”