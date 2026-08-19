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Kaynak: AA / DHA / İHA

Yalova'da bir gazinoda yaptığı canlı yayınla gündeme gelen 35 yaşındaki T.B., emniyet ekiplerinin operasyonuyla Bursa'da yakalandı. Sosyal medyada "Reşo" adıyla tanınan şüphelinin yayın sırasında kendisini gazinonun yetkili müdürü gibi tanıttığı ve iş arayan genç kızlara yönelik çeşitli vaatlerde bulunduğu belirtildi.

Yayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, teknik takip sonucunda şüphelinin Bursa'daki adresini belirledi.

CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER KULLANDI

İddiaya göre T.B., kız arkadaşı D.P. ile birlikte gece saatlerinde gittiği gazinoda sosyal medya üzerinden canlı yayın açtı.

Yayında kendisini mekanın yetkili müdürü olarak tanıtan T.B.'nin, iş arayan genç kızlara ulaşmaya yönelik ifadeler kullandığı belirtildi.

Şüphelinin yayında, genç kızlara "Yemen, içmen, konaklaman olacak. Paranı kazanacaksın" şeklinde ifadeler kullandığı aktarıldı.

Yayının devamında mekanın sahile yakın konumundan söz eden T.B.'nin, yemek, içme ve konaklama imkanlarının kendisi tarafından karşılanacağını söylediği kaydedildi.

BURSA'DAKİ ADRESİ TESPİT EDİLDİ

Yayının sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Yalova'daki asayiş ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan teknik takip sonucunda T.B.'nin Bursa'daki ikametgahı tespit edildi. Yalova ve Bursa emniyet birimlerinin ortak çalışmasıyla düzenlenen operasyonda şüpheli evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkemeden tutuklama kararı

Polis kayıtlarında T.B.'nin benzer suçlardan çok sayıda sabıka kaydının bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Yalova Adliyesi'ne sevk edilen T.B., nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıktı.

"Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntülü, yazılı ve sözleri içeren ürünleri vermek, dağıtmak ve yaymak" suçundan işlem yapılan 'Reşo' lakaplı T.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.