Galatasaray ve Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon da transfer listesinde yer alan Strahinja Pavlovic için yeniden devrede olduğu öne sürüldü.

Milan’da ayrılığı gündeme gelen Sırp savunmacı ile iki ezeli rakibin yanı sıra Manchester United'ın da ilgilendiği belirtildi.

MİLAN’DA AYRILIK İHTİMALİ GÜÇLENDİ

Serie A’da sezonu beklentilerin altında tamamlayan Milan, Şampiyonlar Ligi bileti alamadı.

Massimiliano Allegri yönetimindeki İtalyan ekibi ligi 5. sırada bitirirken kadroda önemli değişiklikler yapılması bekleniyor.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre bu isimlerden biri de Strahinja Pavlovic oldu.

EZELİ RAKİPLER YENİDEN DEVREDE

Daha önce de Galatasaray ve Fenerbahçe’nin gündemine gelen 25 yaşındaki stoper için iki kulübün yeniden harekete geçtiği belirtildi.

Ancak İngiliz devi Manchester United’ın da transfer yarışına katılması süreci daha da zorlaştırdı.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Geride kalan sezonda Milan formasıyla 38 maça çıkan Pavlovic, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen başarılı savunmacının İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.