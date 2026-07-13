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İtalya Serie A ekiplerinden AS Roma, sözleşmesi sona eren Paulo Dybala ile yeniden anlaşmaya vardığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli yıldızın sözleşmesinin 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

ROMA İLE YOLA DEVAM

2022 yılında Juventus’tan ayrılarak Roma’ya transfer olan Dybala, sarı-kırmızılı ekipte önemli bir rol üstlendi. Arjantinli futbolcu, Roma formasıyla çıktığı 139 maçta 45 gol kaydetti.

İSTANBUL İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

32 yaşındaki yıldızın adı son haftalarda Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu. Ancak Dybala’nın Roma ile yeni sözleşme imzalamasıyla birlikte bu iddialar da son bulmuş oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Roma kulübü yaptığı duyuruda, “AS Roma, Paulo Dybala’nın sözleşmesinin 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatıldığını duyurmaktan memnuniyet duyar” ifadelerine yer verdi.

Dybala’nın bu kararıyla birlikte Roma kariyerine devam edeceği kesinleşti.