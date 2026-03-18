UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Liverpool-Galatasaray maçı öncesi Paul Scholes’tan çarpıcı bir değerlendirme geldi.

İngiliz futbolunun önemli isimlerinden Scholes, Anfield atmosferinin eski gücünü kaybettiğini dile getirerek, “Anfield’ın eski gücü yok. Eskiden orada oynamadan önce hep tek pas çalışırdık. Çünkü topu kaybettiğin anda cezayı keserlerdi” dedi.

SCHOLES: 'HER TAKIM OYUNUNU OYNAYABİLİYOR'

Scholes, günümüzde Liverpool’un sahasında eskisi kadar baskı kuramadığını ifade etti.

Tecrübeli yorumcu, “Artık öyle değil. Şimdi Anfield’a giden her takım istediği oyunu oynayabiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

'GALATASARAY KAZANIRSA ŞAŞIRMAM'

Galatasaray’ın deplasman performansına rağmen mevcut tabloyu değerlendiren Scholes, sarı-kırmızılılar için dikkat çeken bir öngörüde bulundu.

Scholes, “Galatasaray deplasmanlarda iyi değil ama şu anki Liverpool’a göre durum farklı. Galatasaray kazanırsa şaşırmam” dedi.

AVANTAJ GALATASARAY’DA

İlk maçta sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup eden Galatasaray, rövanş öncesi avantajı elinde bulunduruyor. Sarı-kırmızılı ekip, Anfield’da turu geçmesi halinde çeyrek finale yükselecek.

Scholes’un bu açıklamaları, Galatasaraylı taraftarların beğenisini topladı.