Paul Cézanne, 1839 yılında Aix-en-Provence’da, önünde fotoğrafımın olduğu bu binada doğdu. Fransızca metnin anlamı: “Ressam Paul Cézanne bu evde 19 Ocak 1839’da doğdu.”

O binanın önünde dururken, bir zamanlar modern sanatın kaderini değiştirecek bir çocuğun burada hayata gözlerini açtığını düşünmek beni hem heyecanlandırdı hem de derinden etkiledi.

Daha çocuk yaşlarda resme ilgi duymaya başlayan sanatçı, annesinin moda dergilerindeki çizimleri boyayarak ve kopyalayarak kendini geliştirdi. O dönemde varlıklı evlerde sıkça rastlanan bir durum olarak onların evinde de piyano bulunuyordu ve Paul’ün iki kardeşi piyanoyu oldukça iyi çalıyordu. Cézanne, Tannhäuser Uvertürü adlı aşağıdaki bu eseri 1868 yılında evlerinin oturma odasında resmetmiştir. Bu tabloda sanatçı, annesini ve kız kardeşini adeta kalıcı hâle getirerek tuvale taşımıştır. Eser adını ise, dönemin “birleşik sanat eseri” anlayışının ve müzikte yeni bir üslubun simgesi sayılan Richard Wagner’in bir bestesinden alır.

Resimde karanlık renkler olsa da tuhaf bir şekilde insana bir dinginlik veriyor sizce de öyle değil mi?

Babası sanatı desteklese de Paul’ün Aix Üniversitesi’nde hukuk eğitimine başlamasını istedi. Paul Cezanne hem hukuk okuyordu hem de okuldaki desen derslerine ve resim atölyelerine katılıyordu. Bir süre sonra hukuk eğitiminden sıkılıp Aix-en-Provence’dan ayrılan ve Paris’teki Académie Suisse’e kaydolan Paul Cezanne, izlenimci ressamlarla bu dönemde tanıştı. Onların açık hava resim anlayışından ve ışık kullanımından etkilendi; fakat zamanla doğayı daha sağlam, geometrik formlarla ifade etmeye yönelerek kendine özgü bir üslup geliştirdi. Aslında Cezanne, ürettiği tablolarına kuşkuyla bakıyor ve onları göstermekten çekiniyordu. Paris sanat ortamında kendine bir yer açamadığını hissedince doğduğu kent Aix- en-Provence’a çekildi. Burada bir süre babasının bankasında çalıştı. Bir yandan da resim çalışmalarına devam ediyordu. 1862 yılında dayanamayıp tekrar Paris’e döndü. Burada Claude Monet ve ömür boyu dost olacağı Camille Pissarro ile tanıştı.

Fransa-Prusya savaşı çıkınca evleneceği eşi Fiquet’le birlikte L’Estaque bölgesine giden Cezanne L’Estaque bölgesine yerleşti ve burada çok sayıda manzara resmi yaptı.

- Demiryolu Geçidi, Paul Cézanne’ın Aix’te yaptığı bu resim, İzlenimcilerin parlak renk anlayışını üzerinde taşır. Ancak eserin en dikkat çekici özelliği, sanatçının ilerleyen yıllarda büyük bir bağlılıkla defalarca çalışacağı ve resmedeceği Sainte- Victoire Dağı’nı konu alan ilk çalışma olmasıdır.

1872 yılında Pontoise’a taşınan Paul Cézanne ve Hortense Fiquet, burada dünyaya gelen oğlan bebekleriyle yeni bir hayata adım attı. Pontoise’da sanatçının günleri güzel ve huzurlu geçiyor, sık sık yakın dostu Camille Pissarro ile buluşup şövalelerini yan yana kurarak açık havada keyifle resim yapıyorlardı. Aşağıdaki resim Auvers Manzarası, 1874. Bu resim açık bir şekilde Pissarro’nun etkisini taşır.

İzlenimcilerin birinci sergisine eserleriyle katılan Cézanne, sergide en sert eleştirilerin hedefi olan ressam oldu; bu süreçte onu açıkça savunan tek kişi yine Pissarro’ydu. 1874’ten sonra izlenimcilerin düzenlediği birkaç sergide daha yer alan sanatçı, 1877’deki sergiye on altı eser sunmasına rağmen eleştirmenlerden bir kez daha ağır ve kırıcı sözler işitti. Bu olumsuz tepkiler, Cézanne’ın söz konusu sergilerden giderek uzaklaşmasına ve sanat yaşamını daha içe dönük bir şekilde sürdürmesine yol açtı.

Aşağıdaki tablo, L’Estaque’da Evler (1877) alışılmış perspektife uymayan yapısı, sert fırça darbeleri ve geometrik biçimlere yaklaşan anlatımı nedeniyle dönemin izleyicileri tarafından “bitmemiş” ve “garip” bulunarak yoğun şekilde eleştirilmiştir.

Bugün geriye dönüp baktığımda, o günlerde anlaşılmayan bu sanatçının modern sanatın en önemli öncülerinden biri hâline gelmiş olması beni derinden etkiliyor. Cézanne’ın yalnızlığına rağmen üretmeye devam etmesi, sanatın bazen zamanının çok ötesinde olabileceğini gösteriyor. Onun resimlerine bakarken yalnızca doğayı değil, aynı zamanda bir sanatçının sabrını, kararlılığını ve iç dünyasını da görmek mümkün.

Paul Cézanne, 1886 yılında babasının ölümünün ardından, yirmi yıldır birlikte olduğu Hortense Fiquet ile sonunda evlendi. Ancak bu evlilik gerçekleştiğinde, çiftin dört yaşındaki oğullarına rağmen aralarındaki duygusal bağın artık eskisi kadar güçlü olmadığı hissediliyordu. İçine kapanık, melankolik ve hayatını büyük ölçüde resme adayan Cézanne’ın aksine Hortense daha dışa dönük, neşeli ve kalabalık ortamlardan hoşlanan bir yapıya sahipti. Buna rağmen, sabırla saatlerce oturup ona poz vermeye devam etti; sanatçının resimlerinde yer almaktan hiçbir zaman kaçınmadı. Söz konusu aşağıdaki tablo da, çiftin evliliklerinin ilk yılında yapılmış ve bu karmaşık ilişkinin sessiz bir tanığı olarak tuvale yansımıştır. Kırmızı Koltukta Oturan Madam, 1877.

Yirminci yüzyılın başlarına gelindiğinde Paul Cézanne, hem yaşamında hem de sanatında en olgun dönemine ulaşmıştı. Gençlik yıllarını gölgeleyen kaygıların ve güvensizliklerin büyük bölümünü geride bırakmış, geçmişte onu derinden etkileyen sert eleştirilerin yükünden sıyrılmıştı. Artık başkalarının beklentilerinden bağımsız, tamamen kendine ait, tanınabilir ve özgün bir resim dili kurmuş; doğayı kendi bakış açısıyla yeniden yorumlayan bir sanatçıya dönüşmüştü.

Paul Cézanne, doğanın ardındaki yapıyı araştırarak çevresindeki her şeyin özünde silindir, küp, prizma, koni ve küre gibi temel biçimlerden oluştuğunu resimlerinde açıkça ortaya koydu. Nesneleri olduğu gibi kopyalamak yerine onların sağlam, kurucu iskeletini görünür kılmayı amaçlayan sanatçı, olgunluk döneminde bu yaklaşımı daha da ileri götürerek biçimleri sadeleştirmiş ve resmi neredeyse soyutlamaya varan bir anlatıma taşımıştır. Renk alanlarını kullanma biçimiyle Henri Matisse’i, nesneleri temel geometrik yapılara indirgemesiyle Pablo Picasso’yu, güçlü kompozisyon anlayışıyla Frank Stella’yı derinden etkiledi. Onun açtığı bu yol, pek çok sanatçı için modern resmin temel taşlarından biri hâline geldi. Bu nedenle Cézanne zamanla “Modernizmin Babası” gibi unvanlarla anılmaya başlanacaktı.

Paul Cézanne’ın aşağıdaki Suda Yansımalar(1890) adlı eseriyle birlikte bu tablo, sanatçının olgunluk döneminde giderek belirginleşen soyutlama arayışının dikkat çekici örnekleri arasında yer alır. Bu çalışmalar, onun ilerleyen yıllarda daha yoğun biçimde uygulayacağı sadeleştirme ve özüne indirgeme yaklaşımının erken habercileri olarak kabul edilir.

Paul Cézanne’ın atölyesinde kullanılan ve aşağıdaki tabloda(Alçı Cupid ve “Anatomi”, 1895) betimlenen alçı Cupid heykelini orada, kendi yerinde görebilmek benim için son derece anlamlı ve büyüleyici bir deneyimdi. Atölyede dolaşırken sanatçının varlığının hâlâ o mekânda hissedildiğini düşünmemek mümkün değildi. Baktığım her nesnede Cézanne’nı anlamaya çalışıyordum. Bu heykelin karşısında durabilmiş olmak, içimde hem derin bir minnettarlık hem de tuhaf bir tatmin duygusu bıraktı.

Resimdeki alçı heykel, güçlü renk karşıtlıkları ve dikey çizgilerle yuvarlak formların dikkat çekici birlikteliği sayesinde neredeyse canlıymış hissi uyandırıyor. Ancak Cézanne’ın kendine özgü bakış açısı, nesneleri alışılmış perspektif kurallarına bağlı kalmadan yerleştirdiği için kompozisyon ilk anda dengesiz ve sıra dışı görünebiliyor. Örneğin masanın eğimi ile duvarın zeminle birleştiği çizgi arasında belirgin bir yön farkı var; sanki mekân tek bir noktadan değil, aynı anda birden fazla açıdan görülüyormuş gibi.

Tam da bu özgün “görme biçimi”, ilerleyen yıllarda Kübizm’in ortaya çıkmasına zemin hazırlayacak düşünsel kırılmanın ilk işaretlerini taşıyor. O atölyede durup bu tabloya bakarken, yalnızca bir resmi değil, modern sanatın dönüşüm anlarından birine sessizce tanıklık ediyormuşum gibi hissettim. İşte burada çektiğim atölyeden bir fotoğrafı sizinle paylaşmak istiyorum ve yanında da tabloyu görebilirsiniz.

Paul Cézanne, hemen arkamda görünen Sainte-Victoire dağını defalarca resmetmiş. Yaşamının son yıllarında ona gerçekten iyi geliyordu belki de bu dağa bu denli bağlı olmak. Bu dağı kendi iç görüsüyle ele alıp onu her defasında ilgiyle resmedebilmek mucizevi geliyor bana…

Saint-Victoire Dağı, 1890.

Öyle ki 1906 yılının sonbaharında, yağmurlu bir günde saatler boyunca sağanağın altında çalışmaya devam etti; sanki doğayı son kez tuvale geçirmek ister gibiydi. O gün üşüttü, hastalandı, zatürreye yakalandı ve kısa süre sonra, 22 Ekim’de hayata gözlerini yumdu. Yağmur dinmişti belki ama ardında, doğaya bakışımızı sonsuza dek değiştiren resimler kalmıştı…