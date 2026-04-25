İstanbul, 2026 baharını rock tarihinin en etkileyici figürlerinden biriyle karşılamaya hazırlanıyor. Müziği sadece bir eğlence aracı değil, bir başkaldırı ve ifade biçimi olarak tanımlayan Patti Smith, 17 Mayıs akşamı Bonus Parkorman’ın doğal atmosferinde hayranlarıyla bir araya gelecek. "Rock müziğin vaftiz annesi" olarak anılan sanatçı, hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği bu geceyi sadece bir konser değil, bir sanat ayini olarak kurguluyor.

"CEBİMDE YARIM KALMIŞ ŞİİRLERLE GELİYORUM"

Patti Smith, İstanbul konseri öncesinde hayranlarını heyecanlandıran derin bir mesaj paylaştı. Şehrin kaotik ama büyüleyici enerjisine vurgu yapan sanatçı, İstanbul’u özgürlük ve ritmin buluşma noktası olarak nitelendirdi. Smith; “Yanımda gitarlarım, cebimde yarım kalmış şiirlerim ve bitmeyen özgürlük arayışımla… Şimdi yeniden buluşma vakti!” sözleriyle, sahnedeki samimiyetinin ve entelektüel derinliğinin ipuçlarını verdi.

EFSANE KADRO: PATTI SMITH QUARTET

Yıllardır süregelen yol arkadaşlıkları, bu performansta da sahneye taşınacak. Patti Smith’e, müzikal evrenini birlikte inşa ettiği Patti Smith Quartet eşlik edecek. Grubun kemik kadrosunda yer alan usta isimler; Lenny Kaye, Jay Dee Daugherty, Tony Shanahan ve Jackson Smith, sanatçının hem asi ritimlerini hem de duygusal melodilerini Parkorman’ın derinliklerine taşıyacak.

NOTLARIN ÖTESİNDE: ŞİİR VE SPOKEN WORD

1975 yılında yayımladığı "Horses" albümüyle müzik dünyasında taşları yerinden oynatan sanatçı, repertuvarında sadece klasikleşmiş eserlerine yer vermeyecek. Kuşaklar boyu marş haline gelen "Because the Night" ve "People Have the Power" gibi hitlerin yanı sıra, Smith’in edebi kimliğini yansıtan şiir okumaları ve "spoken word" performansları da gecenin bir parçası olacak.

17 Mayıs 2026’da Bonus Parkorman’da gerçekleşecek konserin biletleri satışa çıktı. İstanbul’da müzik, şiir ve özgürlüğün buluşacağı bu özel gece, yılın en dikkat çeken etkinliklerinden biri olmaya aday.