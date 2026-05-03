Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde ilan edilen “Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı” kapsamındaki vergi avantajlarının daha da genişletilmesi çağrısında bulundu. ATO’nun Nisan ayı meclis toplantısında konuşan Baran, mevcut yedi farklı vergi oranının hem karmaşa yarattığını hem de rekabeti olumsuz etkilediğini savunarak, tüm şirketler için geçerli olacak yüzde 15’lik tek oran teklifini sundu.

"ŞİRKET KÂRLILIKLARI ZAYIFLADI, KOBİ'LER DESTEKLENMELİ"

Küresel belirsizliklerin maliyetler üzerinde baskı kurduğunu ve şirketlerin kâr marjlarının daraldığını öne süren Baran, özellikle KOBİ’lerin vergi yükü altında zorlandığını ifade etti. "Düşük vergi oranı, ekonomik faaliyeti canlandırarak aslında toplam vergi gelirlerini artıracaktır" diyen Baran, bu konuda İrlanda’nın uyguladığı yüzde 12,5’lik vergi politikasını örnek gösterdi. İrlanda’nın bu sayede Avrupa’da en çok yatırım çeken ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

PROGRAMDAKİ İSTİSNALAR MEMNUNİYET YARATTI

Yeni programla birlikte imalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisinin yüzde 20’den yüzde 9’a düşürülmesini takdirle karşıladıklarını belirten Baran; bölgesel merkezini İstanbul Finans Merkezi’ne taşıyan şirketlere sağlanacak 20 yıllık vergi muafiyetinin kritik bir adım olduğunu, "Tek Durak Büro" uygulamasıyla bürokrasinin azaltılmasının yatırımcıların en çok ihtiyaç duyduğu sadeleşme ihtiyacına yanıt verdiğini ve transit ticaret ile yüksek katma değerli hizmet ihracatına yönelik kazanç istisnalarının artırılmasının döviz girişini hızlandıracağını vurguladı.

"MAKUL VERGİ KAYITLI EKONOMİYİ TEŞVİK EDER"

Baran, vergi oranlarında yapılacak dengeli bir iyileştirmenin işletmelerin öz kaynaklarını güçlendireceğini ve yatırım iştahını kabartacağını söyledi. ATO Başkanı’na göre, kurumlar vergisinin düşürülmesi sadece patronları değil, tüm tedarik zincirini ve dolayısıyla ülke ekonomisinin tamamını destekleyecek bir hamle niteliği taşıyor.