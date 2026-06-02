Teknik direktör Okan Buruk'un onay verdiği 23 yaşındaki futbolcu için başkan Dursun Özbek satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye soktu.
Patron çıldırdı, Galatasaray'ın 'çilek' transferi: Camavinga... Okan Buruk "istiyorum" dedi, Dursun Özbek düğmeye bastı
Yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda merkez orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Real Madrid'in Fransız yıldızı Eduardo Camavinga'yı "çilek" transferi olarak renklerine bağlamak için harekete geçti.Derleyen: Abdullah Kerzi
Yeni sezonda hem ligde üstünlüğünü sürdürmek hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalayacak elit bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer piyasasında asrın hamlelerinden birini yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda rotasını İspanya'ya çevirdi.
Orta sahaya dinamizm ve üst düzey kalite katacak bir isim arayan teknik direktör Okan Buruk, Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga'nın transfer edilmesini istedi.
Bu talep üzerine kulüp başkanı Dursun Özbek'in de son derece istekli olduğu ve Fransız yıldıza sarı-kırmızılı formayı giydirmek adına bizzat devreye girdiği öğrenildi.
İspanyol devi Real Madrid ile 2029 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki ön libero için Galatasaray kurmayları stratejik bir plan hazırladı.
Bonservis maliyeti oldukça yüksek olan genç yetenek için sarı-kırmızılıların, satın alma opsiyonunun da yer alacağı bir kiralama teklifiyle Real Madrid'in kapısını çalacağı belirtildi. Önümüzdeki günlerde İspanyol kulübüyle resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor.