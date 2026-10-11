Kaynak: İHA

İzmit ilçesine bağlı Bulduk Mahallesi Çakırlar Köyü'nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Patpat Festivali'nde, köy sakinleri tarafından özenle süslenen patpatlar renkli görüntüler oluşturdu. Birbirinden farklı süslemelerle hazırlanan patpatlar, oluşturulan konvoyla köyde tur atarak vatandaşların beğenisine sunuldu.

Festivalde patpatların yanı sıra köy kültürünü yaşatmak amacıyla geleneksel etkinliklere de yer verildi. Yaklaşık 250 yıllık dibek taşında dibek dövme ve bulgur çekme gibi geleneksel uygulamalar çocuklara tanıtıldı. Katılımcılar hem eğlendi hem de geçmişin geleneklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

"BİRKAÇ ARKADAŞIN PATPATLARINI SÜSLEMESİYLE BAŞLAYAN YOLCULUĞUMUZ FESTİVALE DÖNÜŞTÜ"



Festivalin ortaya çıkış hikâyesini anlatan Çakırlar Köyü Dernek Başkanı Sedat Karagöz, şu ifadeleri kullandı: "Bundan 3-4 sene önce birkaç arkadaşın patpatlarını süslemesiyle başlayan yolculuğumuz festivale dönüştü. Biz de bunu geleneksel hâle getirmeye başladık. Aklımıza daha farklı fikirler geldi. İnsanların hoşuna gitti ve etkinlik bu hâle geldi. Daha çok çocuklarımıza yönelik olan bu festivalle, çocuklarımıza buraların kültürünü, örf ve âdetlerini gösterebilmek amacıyla yola çıktık. Bundan 250 yıl önce büyüklerimizin oyduğu dibek taşında dibek dövmeyi, bulgur çekmeyi ve diğer geleneksel uygulamaları çocuklarımız burada yaşayarak görüyorlar. Bunları yaparken de bol bol eğleniyorlar. Hepsine hediyeler verip gönderiyoruz. Tüm çocuklar ve büyükler memnun oluyor. Çünkü büyüklerimiz de bu vesileyle eski âdetlerini yeniden görmüş oluyorlar."